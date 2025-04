W trakcie badania porównano materiał genetyczny od osób cierpiących z powodu migreny i od osób zdrowych. W jednej z rodzin uczestniczącej w badaniu, której członkowie cierpieli na migreny z tzw. aurą, znaleziono mutację w genie KCNK18. Mutacja ta prowadziła do produkcji niekompletnego białka TRESK. Białko TRESK pełni kluczową rolę w komunikacji pomiędzy komórkami nerwowymi. Zaburzenia w jego produkcji skutkują zmianami w aktywności i pobudliwości neuronów. To z kolei może prowadzić do powstania migreny. „Mamy teraz niezbity dowód na to, że migrena związana jest z zakłóceniami w pobudliwości komórek nerwowych” – komentuje dr Zameel Cader, jeden z autorów pracy.Naukowcy stwierdzili także obecność białka TRESK w bardzo specyficznych strukturach mózgowych np. w zwoju nerwu trójdzielnego czy zwojach rdzeniowych. Są to struktury od dawna powiązane z odczuwaniem bólu, także bólu migrenowego.Nowe odkrycie niesie również nadzieję na nowe zastosowania kliniczne. Jak się okazuje zwiększenie aktywności białka TRESK może pomóc zredukować częstość oraz nasilenie ataków migreny niezależnie od ich punktu wyjścia.

