Trądzik jest bardzo częstą chorobą zapalną skóry. Ma go nawet 60-80% osób w wieku 20-30 lat, choć szczyt zapadalności przypada między 15. a 19. rok życia. Mechanizm rozwoju tej choroby dermatologicznej nie jest w pełni poznany, dlatego nowe odkrycie naukowców z San Diego School of Medicine (USA) daje nadzieję na opracowanie skutecznego leczenia trądziku.

Wiadomo od dawna, że do powstania zmian trądzikowych przyczyniają się zmiany w obrębie mieszków włosowych (w tym ich nadmierne rogowacenie). Naukowcy pod kierunkiem prof. Richarda Gallo, kierownika Katedry Dermatologii w San Diego School of Medicine, odkryli, że większą rolę najprawdopodobniej odgrywają komórki skóry umiejscowione na zewnątrz mieszków włosowych.

Chodzi o fibroblasty – komórki tkanki łącznej – które w skórze produkują katelicydynę, peptyd działający przeciwbakteryjnie. To ten związek, zdaniem badaczy, odgrywa kluczową rolę w rozwoju trądziku i jego zapobieganiu.

Rozpoczęliśmy nasze badania, chcąc zrozumieć biologię trądziku, a konkretnie przyjrzeliśmy się roli fibroblastów, które zazwyczaj zapewniają wsparcie strukturalne w głębszych warstwach skóry. Zamiast tego odkryliśmy, że komórki te zostały aktywowane do produkcji dużych ilości ważnego środka przeciwdrobnoustrojowego, katelicydyny, w odpowiedzi na bakterie wywołujące trądzik zwane Cutibacterium Agnes. To odkrycie może zmienić sposób, w jaki leczymy trądzik

Aby zapobiegać stanowi zapalnemu i infekcji związanej z rozwojem trądziku, skóra otaczająca mieszek włosowy przechodzi proces zwany adipogenezą reaktywną, w którym fibroblasty przekształcają się w komórki tłuszczowe. Przy tym produkowana jest katelicydyna.

Do takich wniosków badacze doszli na podstawie analizy biopsji skóry pacjentów z trądzikiem leczonym przez kilka miesięcy retinoidami (są to kwasowe pochodne witaminy A). Okazało się też, że retinoidy powodowały większą produkcję katelicydyny.

Aktualnie ze względu na działanie teratogenne (szkodliwe dla płodu) retinoidów, kurację tymi lekami w leczeniu trądziku stosuje się w cięższych przypadkach choroby. Dzięki badaniu zespół z San Diego uważa, że uda się opracować bardziej celowane kuracje przeciwtrądzikowe z mniej groźnymi skutkami ubocznymi.

Praca ukazała się na łamach „Science Translational Medicine”.