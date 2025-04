Zdrowa kość mimo pozoru stabilności jest miejscem ciągłych zmian. Komórki zwane osteoklastami nieustannie oczyszczają powierzchnię kości i przy pomocy szeregu enzymów i kwasu niszczą starą kość. W to miejsce kolejna grupa komórek – osteoblasty odkładają nową warstwę macierzy kostnej. Równowaga pomiędzy tymi dwoma przeciwstawnymi procesami destrukcji i odbudowy gwarantuje utrzymanie wytrzymałości i stabilności tkanki kostnej.

Niestety ta harmonia w przypadku przerzutów raka piersi do kości zostaje postawiona na głowie za sprawą pewnego białka oznaczanego Jagged1 i jego receptora. Jest to jedno z białek sygnałowych, za pomocą którego komórki komunikują się pomiędzy sobą. Komórki nowotworowe wykorzystują jednak Jagged1 by zmusić osteoblasty i osteoklasty do działań mających ułatwić rozrost złośliwego guza w kościach. Na początku powodują one przyspieszone dojrzewanie młodych osteoklastów. Akumulacja tych „pożeraczy” kości przyspiesza proces niszczenia kości robiąc niejako miejsce powiększającemu się guzowi. Jednocześnie pod wpływem białka Jagged1 osteoblasty wydzielają zwiększoną ilość interleukiny-6, substancji przyspieszającej wzrost nowotworu. Na tym jednak nie koniec. Niszczenie tkanki kostnej powoduje uwalnianie kolejnego białka oznaczanego TGFβ, które wraca z powrotem do komórek nowotworowych stymulując je do zwiększonej produkcji Jagged1. Tym samym błędne koło się zamyka prowadząc do niepowstrzymanego rozrostu guza nowotworowego w kościach.

Razem ze zrozumieniem tego mechanizmu możliwe jest opracowanie metod terapii swoiście blokujących ten mechanizm. Naukowcy są właśnie w trakcie badań nad pierwszym lekiem zakłócającym działanie białka Jagged1, który udowodnił już swoja skuteczność w badaniach na zwierzętach w redukcji ilości przerzutów do kości i rozmiaru destrukcji tkanki kostnej.

