Palenie tytoniu pozostaje w dalszym ciągu jedną z głównych przyczyn zgonów na całym świecie. Aż 90% przypadków raka płuca jest związanych z paleniem papierosów, a to tylko jeden przykład choroby wywoływanej tym zgubnym nałogiem. W jaki sposób tytoń miesza nam w głowach i nie pozwala o sobie zapomnieć?

Główną przyczyną uzależniających właściwości papierosów jest nikotyna. Oddziałuje ona na specjalne receptory znajdujące się w mózgu. Zbudowane są one z różnych podjednostek, z których jedna oznaczana α5 okazała się bardzo ważna w rozwoju uzależnienia od nikotyny.

Naukowcy w swoich badaniach nad nikotynizmem posłużyli się zwierzętami zmienionymi genetycznie, po to by pozbawić ich właśnie podjednostki receptora nikotynowego α5. Taka ingerencja w geny myszy spowodowała, że gryzonie spożywały znacznie więcej nikotyny, by zaspokoić nałóg w porównaniu z normalnymi myszami. Szczególnie istotne okazały się receptory nikotynowe zawarte w malutkiej strukturze mózgowej zwanej uzdeczkiem (habenula). Naukowcy odkryli, że podjednostka α5 reguluje odpowiedź neuronów uzdeczka na nikotynę. Tym samym gdy podjednostka α5 nie działa prawidłowo, neurony są mniej czułe na nikotynę i najzwyczajniej potrzeba jej więcej do wywołania sygnału „stop” z mózgu.

„ To było nieoczekiwane, że uzdeczko i struktury mózgowe z nim powiązane, odgrywają tak ważną rolę w kontrolowaniu chęci konsumpcji nikotyny” - komentuje Christie Fowler, główna autorka pracy - „Uzdeczko wydaje się być aktywowane,gdy spożycie nikotyny osiągnie odpowiednio wysoki poziom. Jednak jeśli sygnał nie zostaje odebrany poprawnie, po prostu palisz więcej. Nasze badania mogą wyjaśnić ostatnie wyniki pokazujące, że osoby z genetycznymi różnicami w budowie podjednostki α5 są dużo bardziej podatne na uzależniające działanie nikotyny i częściej rozwijają choroby związane z paleniem, takie jak rak płuc, czy przewlekła obturacyjna choroba płuc.”

Naukowcy wierzą, że ich odkrycie przyczyni się do stworzenia nowych metod walki z nałogiem. Rozpoczęto już pracę nad nowym lekiem mającym zwiększać siłę działania podjednostki α5 i tym samym zmniejszającym uzależniający efekt nikotyny.

Źródło: Science Daily/ kp