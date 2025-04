Praczłowiek z jaskini

Niewielka kość palca i ząb trzonowy – jedynie te dwa elementy ludzkiej budowy ciała są dowodem na istnienie przodka człowieka, który żył na Syberii ok. 50–30 tys. lat temu.

Kość palca została odkryta w 2008 roku przez profesorów z Rosyjskiej Akademii Nauk – Anatolija Derewiankę i Michaiła Szunkowa. Prawdopodobnie należała on do dziecka płci żeńskiej w wieku 7–9 lat. Ząb należał natomiast do dorosłego przedstawiciela gatunku praludzkiego.

Jaskinia Denisowa stanowi unikalne stanowisko archeologiczne w południowej Syberii. Jej najstarsze warstwy wskazujące na osadnictwo ludzi są datowane na 280 tys. lat.

Przełomowe badania

W 2010 roku Svante Pääbo i Johannes Krause przedstawili wstępną wersję genomu nieznanej wcześniej grupy wymarłych ludzi, którzy zostali nazwani ludźmi z Jaskini Denisowa. Razem z neandertalczykami są oni najbliższymi przodkami współczesnych ludzi.

Wówczas badacze posłużyli się metodami, które zastosowali wcześniej do analizy materiału genetycznego neandertalczyka zlokalizowanego nie w jądrze komórkowym, ale w mitochondriach.

Zbadanie mitochondrialnego DNA i porównanie go z DNA ludzi, neandertalczyków i szympansów pozwoliło wykryć zależności między człowiekiem z jaskini, neandertalczykiem i człowiekiem współczesnym.

Portret genomu

Dokładne badanie ewolucji poszczególnych fragmentów genomu wciąż jednak pozostało nieodkryte. Dopiero za sprawą naukowców z Lipska stało się to możliwe.

Rosyjscy naukowcy przy użyciu do próbek mniej niż 10 miligramów kości palca opracowali całą sekwencję DNA „Człowieka z Jaskini Denisowa”. Opisany genom został udostępniony w Internecie, dzięki czemu wszyscy mogą zapoznać się z przełomowym odkryciem.

Źródło: „Rzeczpospolita” („Praczłowiek z DNA”), 9.02.2012/mp