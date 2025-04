Dojrzewanie u chłopców rozpoczyna się, gdy ich organizm zaczyna produkować duże ilości testosteronu. Kluczowym dla tego procesu białkiem jest SMAD3. ”SMAD3 jest proteiną, która przekłada sygnały ze środowiska na zewnątrz komórki do jądra komórkowego, gdzie włącza i wyłącza aktywność pewnych genów.” – mówi dr Catherine Itman, zaangażowana w te badania. – „Badaliśmy, w jaki sposób białko to wpływa na rozwój jąder i ich odpowiedź na podwyższony poziom testosteronu.”

Testosteron działa przez specjalne komórki zwane komórkami Sertolego. Przed dojrzewaniem komórki te intensywnie dzielą się, prowadząc do wzrostu jąder. Razem z początkiem dojrzewania przestają się one dzielić i rozpoczynają nowy etap w swoim życiu – opiekę nad prekursorami plemników. I to właśnie ten moment zmiany ról zainteresował najbardziej naukowców.

Ustalono, ze tak naprawdę to ilość białka SMAD3 kontroluje aktywność komórek Sertolego i to zarówno przed, w trakcie, jak i po okresie dojrzewania. Bez białka SMAD3 komórki Sertolego nie byłyby w stanie prawidłowo reagować na testosteron, a to doprowadziłoby do zakłóceń w procesie dojrzewania.

Naukowcy wierzą, że dzięki wynikom tej pracy będzie możliwe zrozumienie, jaki wpływ na rozwój męskiej części populacji ma środowisko w krajach wysokorozwiniętych. Pomoże to także prześledzić przyczyny takich procesów chorobowych, jak: opóźnione lub przyspieszone dojrzewanie, czy niepłodność.

Źródło: Science Daily/ kp

