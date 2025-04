Jak się okazuje problem leży nie w ilości a w jakości. Według naukowców włosy produkowane w pewnym wieku stają się za krótkie, żeby dostrzec je gołym okiem. Za przyczynę takiego stanu rzeczy podaje się komórki macierzyste obecne w mieszkach włosowych odpowiedzialne za wytwarzanie włosów. Chodzi tu szczególnie o dojrzałą postać tych komórek, zwaną komórkami progenitorowymi. Aby stwierdzić te zmiany naukowcy zbadali skórę głowy u panów przechodzących zabieg przeszczepu włosów z obszarów pozbawionych z biegiem lat włosów oraz z ciągle owłosionych rejonów. Stwierdzono, że w obydwu strefach występowała taka sama ilość komórek macierzystych. Jednak w łysej skórze mniej było wspomnianych komórek progenitorowych. Każe to sądzić, że w tych rejonach mieszki włosowe jakby cofają się w rozwoju, produkując włosy mikroskopijnych rozmiarów. „ To oznacza, że występuje problem z aktywacją tych komórek w łysych obszarach” – tłumaczy dr George Cotsarelis, prowadzący te badanie. Przywrócenie prawidłowej funkcji tych komórek może stać się kluczem do rozwiązania problemu łysienia wśród mężczyzn. Z pewnością z takiej informacji ucieszy się wielu panów, którzy od lat walczą z postępującym łysieniem.Źródło: BBC News/ kp

Reklama