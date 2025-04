Autorką książki "Odmładzanie organizmu. Sekrety rosyjskich uzdrowicieli" jest Lumira. To duchowe imię kobiety, która praktykuje szamańską sztukę uzdrawiania przy pomocy technik medytacji, terapii reinkarnacyjnej oraz kinezjologii. Lumira prowadzi seminaria na całym świecie, na których dzieli się wiedzą zdobytą w Kazachstanie, w Odessie oraz w Niemczech.

Lumira stara się pokazać, że każde, także trudne życiowe doświadczenie jest potrzebne. Uczy, jak traktować je jako swego rodzaju sprawdzian. Podaje przykłady ze swojego życia i przekłada je na rosyjską tradycję uzdrawiania, której nauczyła się od Mirsakarima Norbekova - doktora psychologii, pedagogiki i filozofii medycyny. Wskazuje, jak ważna jest wiara w siebie i wyznaczanie sobie konkretnych celów - Norbekov nierzadko prowokuje zarzucając swoim pacjentom przywiązanie do ich własnych chorób, ale metody te nierzadko przynoszą zbawienny skutek, kiedy okazuje się, że są to choroby wmawiane sobie.

Lektura składa się z kilku rozdziałów, w których czytelnik otrzymuje uniwersalne narzędzia, takie jak:

Reklama

siła skupienia

formułowanie jasnego zamiaru

system pięciu sił.

Reklama

Lumira twierdzi, że każdy człowiek posiada moc uzdrawiania, tylko nie wie, jak z niej korzystać. Jak odmłodzić organizm? Krok po kroku. Ćwiczeniami, które mentalnie oczyszczą komórki i zaprogramują je tak, by wróciły do pierwotnego stanu. Jeśli jesteś gotowy na to, by poświęcić czas tylko sobie – sięgnij po tę pozycję.

Więcej na temat książki w jej zakładce.

Książka do nabycia w księgarni internetowej Studio Astropsychologii.