Układ odpornościowy dziecka nie jest jeszcze w pełni wykształcony, stąd maluch może często zapadać na różne infekcje.

Jak wzmocnić odporność malca?

► Dużo przebywaj z pociechą na świeżym powietrzu. Codzienne spacery i ruch świetnie hartują organizm.

► Nie przegrzewaj dziecka. Ubieraj je "na cebulkę" (zawsze można zdjąć jedną z warstw) i dbaj, by w mieszkaniu nie było zbyt ciepło. Wlej czasem do wanny trochę zimnej wody i pozwól maluchowi z niej podreptać. Będzie zdrowszy.

► Zadbaj o prawidłową dietę malca. Niech je produkty bogate w witaminę A (np. [pełnotłuste mleko, ser), E (szpinak, jaja, ryby) oraz C (cytrusy, natka pietruszki).

► Ostrożnie z antybiotykami. Nie są potrzebne przy zwykłym katarze, a osłabiają odporność.