Odrodzenie Feniksa

Z czym kojarzy Ci się Feniks? To stworzenie, które spala się pod koniec życia, by po chwili odrodzić się jako pełne energii pisklę. Ta przemiana jest magiczną siłą i przesłaniem dla nas. Do całkowitej odnowy potrzebujemy tylko chęci, zaangażowania i odwagi.