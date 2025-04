– Taka radość! Taka radość! – rodzice od progu rzucają nam się na szyję. Łzy same płyną...

– To ze szczęścia! – uśmiecha się matka i biegnie do szafki. Wyjmuje „Przyjaciółkę”, w której opisaliśmy dramat tej rodziny. – Trzymam ją jak relikwię, na pamiątkę, dla córek... – mówi.



Każdy z sąsiadów chce przywitać się z dziewczynkami i nacieszyć szczęściem rodziny. Całe Nowosielce przecież pod wodzą Jana Stokłosy, sołtysa, stanęły w obronie rodziców, którym sąd jedną, nie do końca przemyślaną decyzją odebrał dzieci. Teraz sołtys mówi: – W imieniu nowosielczan dziękuję „Przyjaciółce”, że pomogła w tej walce. To dzięki wam dzieci wróciły... Po waszym artykule rodzicom wróciła nadzieja...

Miło to słyszeć. Jednakże to mieszkańcy wsi Nowosielce, położonej między Krosnem a Sanokiem, pokazali, jak owocna może być ludzka solidarność. Oni nie przyglądali się obojętnie, gdy obok działa się krzywda. I to im należą się gratulacje.

Petycję do sądu podpisało 600 nowosielczan, sąsiedzi zrzucili się na adwokata. – Rodzice swoje córki kochają i nie czynią im krzywdy! – gromadą przekonywali sąd na rozprawach. Sąd zasłaniał się dobrem dzieci.

Bardzo tęskniłam za mamą i tatą

Adwokat nie wziął honorarium. Nowosielczanie zebrane pieniądze przeznaczyli na doprowadzenie bieżącej wody do domu Mazgajów i w jego części zbudowali i urządzili nowoczesną łazienkę – z dużą wanną i kabiną prysznicową, umywalką, w.c. i nawet bidetem. – Rzadko kto ma taką na wsi! – dumni są ze swojego dzieła. Bo skoro dla sądu wiejskie warunki higieniczne (kąpiel w balii czy wygódka na polu) miały być pretekstem do rozdzielenia rodziców z dziećmi, to sąsiedzi go usunęli. W kotłowni, przy łazience, jest bojler podgrzewający wodę do kąpieli, prania, zmywania i kaloryferów, które zawiesili pod każdym oknem. Kaloryfery stare, z odzysku, ludzie przynieśli. – Mogą cieknąć – martwi się sołtys. – Na nowe zabrakło pieniędzy... Przydałby się jeszcze dzieciakom telewizor kolorowy, bo mają stary i czarno-biały, ale to musi poczekać...

Sąsiad B., starszy mężczyzna, wspomina, jak wiosną pomagał Zdzisławowi sadzić kartofle. Irena była wtedy w szpitalu. Opowiada: – Ela, choć nikt jej nie kazał, pobiegła do sklepu po wodę mineralną i soki, zrobiła kanapki i przytargała to wszystko na pole. Wzięła mały koszyczek i ruszyła do pomocy. Daj sobie spokój, mówi ojciec, idź się pobawić, a ona na to, że chce pomóc, bo nam będzie lżej... Ta dziewczynka ma złote serce, a gdzie je mogła nabyć, jak nie u rodziców? W ciężkich warunkach żyją, ale wzajemnie się wspierają i umieją okazać sobie współczucie i miłość.

– Bardzo tęskniłam za mamą i tatą – mówi teraz 11-letnia Ela, która od września jest w piątej klasie. – Jak nas zabierali autem ze szkoły, to nam powiedzieli, że mama poszła do szpitala. Nie wierzyłam, czułam, że ci ludzie kłamią... Płakałyśmy obie z Gosią. Nie wiedziałyśmy, dokąd nas wiozą... W tamtej rodzinie za wszystko była kara, za złą ocenę i za to, że nie chciałyśmy spać...

Sąd umieścił Elę i Gosię w Krośnie u rodziny zastępczej, która wychowywała trzech synów. Na utrzymanie dzieci Mazgajów dostawała 1540 zł miesięcznie.

Mikołaj przyniósł dobrą nowinę

Po kilkudniowym wahaniu sąd zezwolił w końcu rodzicom na kontakty z dziećmi. Mieli się spotykać raz w tygodniu w ośrodku adopcyjnym. Wozili ich tam sąsiedzi, a najczęściej Marek Dragan, kolega Zdzisława jeszcze ze szkoły. Rodzice przed podróżą łykali podwójne dawki tabletek na uspokojenie, kupowali słodycze, a potem ze ściśniętym gardłem opowiadali córkom o domu, o ich koleżankach. Nie umieli jednak odpowiedzieć, kiedy je zabiorą ze sobą.

W listopadzie rodziców i dzieci poddano badaniom psychologicznym w ośrodku w Łańcucie. Rzecznik sądu okręgowego miał wątpliwości, czy dziewczynki powrócą do domu, nawet po stwierdzeniu silnej więzi emocjonalnej z rodzicami. Mówił: – Czy pani zdaje sobie sprawę, jakie przyjęcie czekałoby je w szkole? Przecież inne dzieciaki by je zakrakały!

Zainteresowaliśmy sprawą Mazgajów Zespół Prawa Rodzinnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Ministerstwo Sprawiedliwości.

Po publikacji reportażu zaczęli dzwonić do redakcji czytelnicy. Oburzeni na decyzję sądu i z ofertą pomocy. Pani Alicja z Chicago (bo i tam dociera „Przyjaciółka”), działająca w polonijnym związku, po lekturze reportażu zasnąć nie mogła.

– Tak nie może być! Natychmiast zaczynam zbierać pieniądze na dobrego prawnika! – wołała zza oceanu do słuchawki telefonu. – U nas w Ameryce to by się nie mogło zdarzyć! Rodzicom trzeba odszkodowanie wypłacić! Powiedzcie, co tym dzieciakom jest potrzebne?... Obiecała im paczki na święta, a w styczniu nowiutki komputer.

– We wtorek, 6 grudnia, na św. Mikołaja, przybiegła do nas żona sołtysa z nowiną – opowiada Irena Mazgajowa. – Że właśnie przed chwilą zadzwonił adwokat, by przyjechać po sądowe pismo, pozwalające wrócić córkom do domu. Z początku nie mogłam uwierzyć... Nadzieja i rozpacz, rozpacz i nadzieja, wszystko nam się mieszało...

– W czwartek, 8 grudnia, w święto Matki Boskiej, pojechaliśmy po nasze córki – dopowiada ojciec. – Mój kolega wyszykował duże auto...

Trzy kromki chleba dla przyjaciół

Dziewczynki były spięte, mało mówiły, jakby nie dowierzały, że wracają do domu. Dopiero przed samymi Nowosielcami zaczęły szaleć z radości. W domu zaglądały w każdy kątek. Nadziwić się nie mogły łazience.

– Wieczorem się wykąpały, ale do północy nie mogły usnąć, tuląc się i tuląc... – mówi matka i nagle wychodzi do drugiego pokoju, żeby córki nie widziały, że płacze. Ojciec udaje, że coś zgubił na podłodze.

Następnego dnia rano Ela ukroiła trzy kromki chleba. Wyszły z Gosią na dwór. Rodzice dyskretnie wyjrzeli za córkami. Obeszły całe podwórko, policzyły kury. Poszły do stajni i wrzuciły swojemu konikowi do żłobu dwie kromki chleba. Postały chwilę, patrzyły, jak się cieszy. Pobiegły do budy Czarusia, łamały się z nim jedną kromką i głaskały po łbie, a pies aż piszczał z radości.

W poniedziałek trochę markotne wędrowały do szkoły. Odprowadzała je mama. Tato od miesiąca z samego rana jeździ do szpitala w Brzozowie na rehabilitację. Serce ma coraz słabsze, stres zrobił swoje.

W szkole czekano na Elę i Gosię z herbatą, pączkami i kolędą. Mała w zerówce od razu rzuciła się w wir zabawy. Elę koleżanki wyściskały tak, że mało nie udusiły. Zasypały ją podarunkami – poduszeczki, przytulanki, książki... Nawet panie z kuchni miały dla dziewczynek słodkie podarunki.

– Zatrudniliśmy psychologa dla dzieci i rodziców – mówi dyrektorka podstawówki. – Gmina wysupłała na to pieniądze. Postaramy się, by rodzina jak najszybciej zapomniała, przez co przeszła...

Nie nosimy w sobie nienawiści

Odwiedziliśmy rodzinę Mazgajów kilka dni potem, gdy Ela i Gosia wróciły do domu. Także z przytulankami i słodyczami. Na wieść, że zjawiła się „Przyjaciółka”, nowosielczanie wypełniają sporą kuchnię Mazgajów. – Podoba się łazienka? – pytają. – Kocham cię! – woła Gosia do pana sołtysa.

Na szafce w kuchni stoi bateria kolorowych butelek – sok z marchwi, sok z buraków... Sąsiadki donoszą soki własnej roboty, by dziewczynki znów nabrały rumieńców. Nie mają takiego apetytu, jak wcześniej. Doktor Such, który też właśnie wpadł z wizytą, aby zbadać dzieci, wyjaśnia matce, że to jeszcze stres, że stopniowo minie... Wypisuje recepty i mówi, że on też był w sądzie i świadczył za rodzicami, których zna od kilkunastu lat.

W niedzielę ksiądz z ambony przeczytał podziękowanie rodziców dla wszystkich parafian – za okazane serce.

– Spotkałam się w cztery oczy z tą osobą, która na nas doniosła – zwierza się matka. – Powiedziałam dzień dobry. Nie chcę nosić w sobie nienawiści. Niech ją już Pan Bóg rozliczy...

Prezes sądu w Sanoku, sędzia Terlecka, wyjaśnia, że decyzja o powrocie dzieci do rodziny jest na razie tymczasowa. Ostateczna zapadnie wkrótce, gdy z Łańcuta nadejdzie kompleksowa opinia psychologiczna. Jaka będzie? Sędzia nie może jeszcze przesądzać, ale raczej pozytywna dla rodziców. Dodaje, że przy okazji tej sprawy ujawniło się wiele cennych społecznych inicjatyw. Że w końcu nie ma tego złego... itd. Sąd wyraźnie ma dobre samopoczucie.

– Teraz już chyba nikt nam dzieci nie odbierze – rodzice z nadzieją w głosie żegnają się z nami. – Nie bójcie się! – chórem wołają sąsiedzi. – Teraz to podwójnym murem was opaszemy!

– Kocham cię! Kocham cię! Przyjedźcie znowu! – dziecięcy głos dobiega jeszcze zza drzwi, gdy opuszczamy gościnne progi...

Zdzisława Jucewicz