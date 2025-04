Kiedy kobieta słyszy „ma pani raka piersi” dokonuje się w niej całkowita przemiana – staje się częścią świata chorych zamiast świata zdrowych. Uczy się o chorobie i niezliczonych sposobach jej leczenia, które w zasadniczy sposób mają wpływ na jej ciało i dobre samopoczucie. Pojawiają się niezliczone pytania: Czy kiedykolwiek będę wyglądać normalnie? Czy nadal będę pociągająca? Czy na nowo będę czuć się dobrze? Wystawa w pośredni sposób – za pomocą serii cudownych zdjęć i historii 21 kobiet – odpowiada na te pytania. Bohaterki tej wyjątkowej wystawy odważnie pokazują nam, że istnieje życie „po raku piersi”. Są w różnym wieku (od 27 do 78), wiele różni, ale łączy jedno – nowotwór piersi i to, że wszystkie znalazły receptę na to, by żyć i cieszyć się życiem mimo wszystko. Opowiadają swoje historie po to, by inne kobiety nie musiały samotnie przechodzić przez ten bolesny proces.

To wyjątkowa wystawa, na której prezentowane są zdjęcia oraz historie 21 kobiet po mastektomii i rekonstrukcji piersi. Pochodzą one z albumu „Reconstructing Aphrodite” wydanego w Stanach Zjednoczonych w 2001 roku. Album jest wspólną pracą: Terry Lorant (fotograf), dr Loren Eskanazi (chirurg plastyczny) i Joanne Sonn (jedna z bohaterek zdjęć).

Więcej informacji na stronie wystawie na stronie: www.chirurgia-gromadziński.pl.

