Odżywianie przyszłych mam może powodować stres u dzieci

Amerykańscy naukowcy z Cornell University dowiedli, że to, co jedzą ciężarne kobiety, ma wpływ na stres i odporność dziecka. O tym, co ma wpływ na taką zależność, czytamy w serwisie rp.pl w artykule „Dieta ciężarnej kobiety wpływa na poziom stresu jej dziecka”.