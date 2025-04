Jak spowolnić starzenie się skóry?

Rynek kosmetyków z roku na rok podsuwa nowe rozwiązania, których celem jest poprawa kondycji skóry kobiety na każdym etapie jej życia. Ale czy znamy właściwości tych substancji? Czy wiemy, jakie jest ich oddziaływanie na naszą skórę?

Starzenie się skóry to proces, którego nie da się zatrzymać, ale który z pewnością można spowolnić. Po przekroczeniu 40. roku życia skóra twarzy zaczyna szybciej się starzeć i tylko właściwa jej pielęgnacja przyniesie oczekiwane efekty.

Zmarszczki, brak elastyczności, wiotkość skóry – to tylko niektóre rezultaty upływającego czasu widoczne na twarzy. W takiej sytuacji konieczne jest dobranie odpowiednich substancji, które poradzą sobie z tak poważnym zadaniem.

Reklama

Kwasy omega-6

Nawilżenie skóry jest jednym z ważniejszych elementów pielęgnacji. Zagwarantują to kwasy omega-6. Dzięki ich właściwościom skóra będzie dobrze nawodniona, jędrna, i sprężysta.

Tłoczony na zimno olej z wiesiołka jest źródłem kwasów omega-6, a także jednym z głównych składników linii Oeparol Stimulance. Kwasy omega-6 są budulcem błon komórkowych skóry, a ich zadaniem jest co zapobieganie utraty wody przez naskórek. Dodatkowo poprawiają mikrokrążenie, a tym samym odżywienie i dotlenienie skóry. Dzięki kwasom omega-6 skóra staje się nawilżona, jędrna, sprężysta i odzyskuje świeży wygląd.

Na skórę doskonały wpływ ma także Pro-Retinol. Pobudza on odnowę komórkową, poprawia ukrwienie i dotlenienie skóry. Ma też właściwości wygładzające, ponieważ przyspiesza złuszczanie martwych komórek naskórka, silnie stymuluje jego wzrost i odnowę tkankową

Zobacz także: Czekoladowy masaż - jaki wpływ ma na nasze ciało?

Witaminy E, C i B3

Antiaging– pod tą nazwą kryje się wszystko, co jest związane z procesem zatrzymania starzenia się skóry. Tę funkcję pełni witamina E, zwana często „witaminą młodości”. Przeciwdziała ona uwalnianiu się wolnych rodników, posiada właściwości ochronne przeciwko promieniowaniu UV .

Za utrzymanie naskórka w dobrej kondycji odpowiada witamina PP (B3). Reguluje ona procesy odnowy naskórka oraz stymuluje produkcję kolagenu.

Witamina C stymuluje syntezę kolagenu i wyrównuje koloryt skóry, nadaje skórze jędrność i elastyczność.

Reklama

Przeznaczenie kosmetyków

Większość kosmetyków Oeparol Stimulance przeznaczona jest do codziennej pielęgnacji skóry dojrzałej, skłonnej do powstawania zmarszczek oraz utraty jędrności i elastyczności.

Wszystkie produkty Oeparol Stimulance zostały przetestowane dermatologicznie, są hipoalergiczne i nie zawierają parabenów.

Źródło: materiały prasowe Flywheel Public Relations/kb

Zobacz także: Jak odmłodzić twarz za pomocą kosmetyków?