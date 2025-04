Gdy ból gardła dopiero się zaczyna, natychmiast zażyj Aconitum D6 – granulki wkładać pod język 3–4 razy dziennie co trzy godziny. Ważne, by nie łączyć leku z jedzeniem ani piciem (odczekać 20 min). Jeżeli ból nie ustąpi, należy co 2–3 godziny wziąć lek Phytolacca D4, a potem rzadziej. Przy częstych bólach pomaga Barium Carbonicum D4 – jedna dawka dziennie przez 3–4 tygodnie.

