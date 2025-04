Nauka mówienia to dla maluchów ogromne wyzwanie. Ten skomplikowany proces łatwo może zostać zakłócony lub opóźniony. Dlatego o prawidłowy rozwój mowy dziecka powinno się dbać już od jego narodzin. Na ten problem zwracają uwagę organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Rozumiem – Mówię – Poznaję Świat”, która odbędzie się 9 lutego 2013 r. w Domu Aukcyjnym Adam’s w Poznaniu (ul. Matejki 62). Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9.00.

Liczba dzieci, które zmagają się z problemami językowymi, zwiększa się z roku na rok. Autyzm, spektrum autyzmu, alalia, afazja, SLI, niepłynność mowy czy problemy ze słuchem – w przypadku tych wad rozwojowych szczególnie istotne jest szybkie reagowanie oraz stosowanie specjalistycznej terapii i metod logopedycznych już u najmłodszych.

W celu szerzenia wiedzy na ten temat Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej organizuje Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną „Rozumiem – Mówię – Poznaję Świat”.

– Chcemy zwrócić uwagę na problem wczesnego wykrywania i podejmowania terapii zaburzeń językowych już u dzieci w wieku do pięciu lat oraz na potrzebę kształtowania i rozwijania umiejętności pracy z najmłodszymi u logopedów – mówi dr Justyna Leszka, Dziekan WSEIiI. – W tym przypadku szczególnie istotny jest dostęp do coraz doskonalszych metod diagnozy pozwalających na wczesne wykrywanie zagrożeń wystąpienia zaburzeń rozwojowych. Dzięki temu ewentualna interwencja i proces leczenia mogą być skuteczniejsze.

Wydarzenie skierowane jest między innymi do logopedów oraz lekarzy pierwszego kontaktu, a także wszystkich osób zainteresowanych poruszaną problematyką. Gośćmi specjalnymi będą prof. dr hab. Jacek Błeszyński (oligofrenopedagog i autystolog z Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz dr Joanna Kwasiborska-Dudek (neurologopeda i pedagog specjalny, zajmująca się między innymi wczesnym wykrywaniem spektrum autyzmu u dzieci).

Uczestnicy Konferencji wezmą udział w cyklu wykładów, a także w warsztatach dotyczących problemu jąkania, kształtowania kompetencji językowych dzieci z autyzmem i podejmowania wczesnej interwencji logopedycznej u noworodków, niemowląt i małych dzieci.

Zobacz też: Jak wspomagać rozwój mowy przedszkolaka?

Źródło: materiały prasowe LTM Communications/mn

Reklama