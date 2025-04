Tegoroczna Ogólnopolska Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem odbędzie się w piątek i w sobotę 4 i 5 października br. W tych dniach 35 000 wolontariuszy Banków Żywności będzie zbierało artykuły spożywcze w ponad 2 500 sklepach na terenie całej Polski. Aby pomóc, wystarczy dorzucić dodatkowe produkty do koszyka w czasie zakupów, a potem przekazać je wolontariuszom, którzy będą czekali w okolicach kas sklepów spożywczych. Lista placówek biorących udział w zbiórce żywności Podziel się Posiłkiem jest dostępna na stronie Banków Żywności www.bankizywnosci.pl oraz na stronie www.podzielsieposilkiem.pl.

– Gorąco zachęcam wszystkich do podzielenia się zakupami na miarę swoich możliwości. Potrzebne jest każde, nawet najdrobniejsze wsparcie – zachęca do udziału w zbiórce Marek Borowski – Prezes Federacji Polskich Banków Żywności

Dzieci czekają w pierwszej kolejności na podstawowe produkty spożywcze, m.in. olej, soki, płatki śniadaniowe, dania gotowe dla dzieci, przetwory owocowe i rybne. Koszt podarowanej żywności nie ma znaczenia, gdyż każdy artykuł o długiej dacie spożycia jest dla niedożywionych dzieci wspaniałym darem serca. Zgromadzona w ramach zbiórki żywność zostanie przekazana organizacjom partnerskim Banków Żywności, które na co dzień zajmują się dożywianiem dzieci. Są wśród nich szkoły, świetlice, domy dziecka, towarzystwa przyjaciół dzieci oraz stowarzyszenia pomagające najbiedniejszym dzieciom oraz młodzieży.

Do tej pory w ramach Zbiórki Żywności Podziel się Posiłkiem udało się przekazać dzieciom aż 3 300 000 kg artykułów spożywczych!

Według badania MillwardBrown, wykonanego na zlecenie Federacji Polskich Banków Żywności oraz firmy Danone (2013), skala problemu niedożywienia dzieci w Polsce jest wciąż znaczna i w przypadku tylko dzieci uczących się w szkołach podstawowych stanowi 7,4%1. Największy problem dotyczy województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego gdzie liczba ta stanowi blisko 10% wszystkich uczniów z klas I-VI. Zbliżona skala problemu została również zaobserwowana w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, gdzie jest to 8,8%, natomiast na terenach województw dolnośląskiego i opolskiego problem dotyczy 7,8% dzieci.

Ogólnie w Polsce szacuje się, że w 40% klas szkół podstawowych jest co najmniej 1 niedożywione dziecko. W sumie 160 000 dzieci cierpi codziennie z powodu niedożywienia. Co więcej wg badań 370 000 dzieci nie odżywia się w sposób niezbędny dla ich prawidłowego rozwoju.

Dzieci potrzebujące dożywiania mają problemy z nauką. Pokazują to obserwacje 63% nauczycieli. 23% nauczycieli stwierdza, że dzieci te gorzej sobie radzą w relacjach z rówieśnikami. Ogólnopolska Zbiórka Żywności to doskonała okazja, by pomóc takim dzieciom w całej Polsce!

– Zachęcając do udziału w tegorocznej Zbiórce Żywności Podziel się Posiłkiem, chcielibyśmy przekonać, że pomaganie jest proste oraz że może stać się dobrym nawykiem. Od nas wszystkich zależy jak wiele dziecięcych talerzyków w tym roku zapełnimy. Podzielmy się Posiłkiem i pomóżmy dzieciom w potrzebie wspólnie zmniejszając problem niedożywienia – powiedział Przemek Pohrybieniuk, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i Zrównoważonego Rozwoju Danone.

Do udziału w tegorocznej Zbiórce Żywności Podziel się Posiłkiem zachęcają m.in.: Jola Fraszyńska, Sylwia Gliwa, Magda Kumorek, Monika Mrozowska, Kasia Tusk, Maria Niklińska, Beata Sadowska oraz Grażyna Wolszczak.

Ogólnopolska Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem jest częścią programu pod tym samym tytułem. Od 10 lat Program Podziel się Posiłkiem firmy Danone realizuje misję zmniejszenia poziomu niedożywienia wśród dzieci. Do tej pory udało się przekazać 13 mln posiłków najmłodszym Polakom w całym kraju. Możliwe było to dzięki zaangażowaniu konsumentów, mediów i organizacji społecznych oraz różnorodnym działaniom tj.:

Sprzedaż jogurtów z logo Programu, z których część zysku przeznaczana jest na posiłki, Ogólnopolska Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem, Program Dożywiania – Danone Podziel się Posiłkiem.

Oprócz wymiernych wyników (posiłków dla dzieci), program realizuje również cele edukacyjne i społeczne, przyczynia się do budowania świadomości społecznej na temat problemu niedożywienia dzieci oraz aktywizuje lokalnych liderów i organizacje do podejmowania działania na rzecz rozwiązania tego problemu.

Informacja o organizatorze zbiórki: Federacja Polskich Banków Żywności jest organizacją pożytku publicznego, której misją jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz zmniejszanie niedożywienia w Polsce. Federacja Polskich Banków Żywności zrzesza 30 Banków Żywności działających na terenie całego kraju. Banki Żywności pomagają codziennie. Systematycznie udzielają pomocy żywnościowej ponad 3 600 organizacjom i instytucjom społecznym, za pośrednictwem których trafia do 1,5 miliona potrzebujących. W 2012 roku Banki Żywności przekazały łącznie ponad 68 tysięcy ton artykułów spożywczych pochodzących od producentów, dystrybutorów, z unijnego programu PEAD, a także ze zbiórek żywności i wyklikajzywność.pl. Były to głównie podstawowe produkty spożywcze, jak mleko, sery, mąka, makarony, a także napoje, przetwory mleczne. Pomoc trafiła do jadłodajni, ośrodków wsparcia, najuboższych rodzin i dzieci w całym kraju.

1Badanie Millward Brown na zlecenie Danone i Federacji Banków Żywności na reprezentacyjnej próbie wychowawców klas I-VI (czerwiec 2013 r.).

