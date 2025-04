Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją - 23 luty 2013

„Phil Bosmans powiedział kiedyś, że żadna noc nie może być aż tak czarna, żeby nigdzie nie można było odszukać choć jednej gwiazdy. Depresja bywa równie czarna jak noc, ale zadaniem leków jest spróbować tę noc rozświetlić…”



Depresja to najczęściej występująca choroba psychiczna, polegająca na doświadczaniu wszechogarniającego smutku, bezsilności i anhedonii, którym nierzadko towarzyszą zaburzenia rytmu dobowego i lęk. Może być różnie nasilona. Depresja nie jest chwilowym spadkiem formy, złym nastrojem, czy dołkiem po porażce. To poważna choroba wymagająca fachowego podejścia i leczenia.

Aby rozpowszechniać wiedzę z zakresu depresji, ogłoszono już w 2001 roku, że 23 luty będzie Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją. W poszczególnych latach dokonywano prób odpowiedzi na pytania: czym jest depresja, jak wpływa na relacje międzyludzkie, czy ogranicza możliwości człowieka, gdzie jest granica między obniżonym nastrojem a chorobą, po czym poznać chorobę dwubiegunową?

W tym roku obchody Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją skupiają się na farmakoterapii depresji. Organizowane będą konferencje dla lekarzy pt.: „Depresja – cała prawda o lekach” oraz charytatywny „Koncert Pogodny, Radość jest...” Wydarzenia te organizuje Stowarzyszenie Aktywnie Przeciw Depresji. Ponadto w niektórych miastach, będzie możliwość skorzystania z darmowych porad psychiatry lub psychologa.

Krótko o lekach



Zadaniem leków przeciwdepresyjnych jest poprawienie neuroprzekaźnictwa w mózgu, jak również jego stymulacja. Pozwala to na zmniejszenie natężenia objawów depresji i opanowanie choroby, zwłaszcza gdy leczenie jest połączone z psychoterapią. Jednakże w leczeniu farmakologicznym chorób psychicznych napotyka się masę trudności. Bowiem pacjenci niejednokrotnie sami decydują o odstawieniu leku i przestają go brać… Niestety, niesie to ze sobą niekorzystne skutki, jak nawrót depresji, czy pogłębienie się jej objawów.

Dlaczego ludzie nie chcą stosować leków przeciwdepresyjnych? – Z wielu przyczyn. Główne z nich to: brak zaufania do lekarza, zrezygnowanie z psychoterapii, strach przez naznaczeniem chorobą psychiczną, przykre objawy uboczne, brak natychmiastowej poprawy, czy też brak efektu terapeutycznego po dłuższym czasie stosowania. Nieoceniona w zapobieganiu niepowodzeniom terapeutycznym jest zatem edukacja pacjenta, a także jego rodziny z zakresu zasad leczenia danym lekiem i podkreślanie wagi psychoterapii.

Ciekawostka…

Oczywiście, bardzo dobrze znamy leki przeciwdepresyjne. Ich mechanizm działania, przeciwwskazania i skutki uboczne. Jednak nadal wielu lekarzy nie chce zrozumieć, iż leki te mogą znakomicie uzupełniać… terapię bólu! Leki przeciwdepresyjne znajdują zastosowanie między innymi w przypadku leczenia bólu neuropatycznego. Ból neuropatyczny, jest specyficznym rodzajem bólu, który wynika z uszkodzenia układu nerwowego lub jego dysfunkcji. Ból neuropatyczny może być skutkiem zniszczenia włókien nerwowych, ucisku guzów nowotworowych na te włókna, czy też pojawiać się w odpowiedzi na leczenie chemioterapeutykami i radioterapię.