Od 19 do 26 września 2011 r. trwa akcja „Ogólnopolski Tydzień Małego Pływaka” w ramach całorocznej akcji „Pływajcie zdrowo – resztą zajmie się Huggies Little Swimmers”. W tym czasie na ponad 50 pływalniach w całej Polsce, znajdujących się na liście basenów przyjaznych dzieciom, będą się odbywały szkolenia prowadzone przez profesjonalnych instruktorów dla rodziców z malutkimi dziećmi. Instruktorzy będą uczyć rodziców, jak spędzać z niemowlęciem czas w wodzie, tak, by zabawa ta była bezpieczna i rozwijająca.

Twórcy akcji podkreślają, że zabawa w wodzie jest dla niemowlęcia niezwykle korzystna: wpływa pozytywnie na jego rozwój, wzmacnia mięśnie i ogólną odporność. Pływanie z maluszkiem jest również doskonałą formą spędzania czasu z rodziną.

Ogólnopolska lista pływalni, które spełniają niezbędne warunki bezpieczeństwa dla rodziców z małymi dziećmi, pod nazwą „Mapa Basenów Przyjaznych Maluchom” powstała przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Pływania Niemowląt (PSPN) oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (WORP). Na stronie organizatorów możesz sprawdzić, gdzie w okolicy twojego zamieszkania możesz popływać bezpiecznie z maluchem.

W ramach Happy Hoyurs, jeśli przyprowadzi się innego rodzica z dzieckiem na basen, w wybrane dni „Ogólnopolskiego Tygodnia małego Pływaka” będzie można skorzystać z wejściówek na pływalnie za 50% ceny.

