„Ogólnopolskie Manewry HOPR 2013” w Myślenicach

Do Myślenic na Manewry przyjechało 65 ratowników z całej Polski, których nie odstraszyła zimowa aura i w wielu przypadkach spora liczba kilometrów do pokonania. W sobotnie popołudnie na Rynku w Myślenicach miał miejsce kulminacyjny punkt Manewrów. Uczestnicy musieli zmierzyć się z wypadkiem masowym – zderzeniem samochodu osobowego z busem, w następstwie którego doszło do potrącenia ludzi oczekujących na przystanku.

Wiele osób poszkodowanych, niska temperatura na zewnątrz, rozległość obrażeń i szybki czas dotarcia z pomocą do każdego stanowiły nie lada wyzwanie dla uczestników manewrów. Ratownicy HOPR mieli doskonałą okazję współdziałać ze strażą pożarną, pogotowiem ratunkowym, strażą miejską oraz policją.

– Było świetnie, nie było chaosu, każdy wiedział, co ma robić. Rany dodawały jeszcze większy poziom realizmu tego wypadku – wspomina Mateusz Szelowski, ratownik HOPR z Krakowa.

Kiedy emocje związane z wypadkiem na myślenickim rynku opadły, harcerze powrócili na Zarabie do Szkoły Podstawowej nr 4, gdzie mieli swoje miejsce zakwaterowania i tam też rozpoczęły się dalsze warsztaty. Na sobotnich zajęciach mieli okazję dowiedzieć się, jak wstąpić do GOPR oraz jak wykonać sztuczne rany, wzięli też udział w zajęciach z samoobrony, które poprowadziła grupa STORM z Krakowa. Na uczestników czekały jeszcze ćwiczenia takie jak symulacja przewrócenia się namiotów na obozie harcerskim czy nocna gra terenowa dla patrolowych.

Manewry zakończyły się niedzielnym apelem, podczas którego wyłoniono zwycięzców rywalizacji i wręczono nagrody. Ratownicy HOPR-u opuszczali Myślenice z uśmiechem, zadowoleniem i ogromną satysfakcją, a dla organizatorów chyba największym komplementem było usłyszeć słowa od uczestników, że nie mogą doczekać się kolejnych tego typu akcji.

