W piątek 5 kwietnia br. w Myślenicach rozpoczną się „Ogólnopolskie Manewry HOPR 2013”. Wtedy też z całej Polski zjadą się harcerze – ratownicy, zrzeszeni w Harcerskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym działającym z ramienia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Manewry potrwają do niedzieli.

W tych dniach uczestnicy Manewrów będą musieli się zmierzyć z wieloma zadaniami związanymi z doskonaleniem umiejętności działania przy osobach wymagających pomocy medycznej.

Oprócz wewnętrznych gier i ćwiczeń terenowych ratowników HOPR na obszarze całego miasta będzie można także przećwiczyć umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Będzie to też doskonała okazja zobaczyć harcerzy – hoprowców w prawdziwej akcji przy udziale profesjonalnych ratowników na co dzień czuwających nad naszym zdrowiem i życiem. A to wszystko już w sobotę 6 kwietnia 2013 r. o godzinie 13:30 na Myślenickim Rynku.

Patronat honorowy:

Maciej Ostrowski - Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Józef Tomal – Starosta Powiatu Myślenickiego.

Tomasz Burkat – Komendant Straży Miejskiej Miasta i Gminy Myślenice.

mł. insp. Artur Święch – Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach.

Źródło: materiały prasowe HOPR/mn