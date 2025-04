Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco odkryli, że dzięki dokładnemu obejrzeniu siatkówki oka można ocenić stan mózgu. To w jakim stanie znajdują się naczynia krwionośne w oku, odzwierciedla stan układu krążenia, który ma wpływ na funkcjonowanie mózgu. Bywa, że pod wpływem złego krążenia dochodzi do małych udarów, co obniża sprawność mózgu, który jest organem centralnym, a jego stan wpływa na cały organizm.

Odkrycie to jest bardzo ważne, ponieważ pozwala na nieinwazyjne zbadanie stanu mózgu, który przez umiejscowienie w chroniącej go czaszce, jest organem trudnym do obserwacji.

Naukowcy dokonali tego odkrycia dzięki dziesięcioletnim badaniom przeprowadzonym na grupie 511 kobiet, których średnia wieku wynosiła 69 lat. Każdego roku kobiety były poddawane testom pamięci oraz testom wykazującym ich zdolności w werbalnym i pisemnym wyrażaniu odczuć i myśli. Po czterech latach badano stan siatkówki, a po ośmiu stan mózgu za pomocą skanera.

U 39 z badanych zdiagnozowano tzw. retinopatię, czyli proces chorobowy siatkówki oka. Kobiety te wypadły gorzej w testach od 10 do 15% od pozostałych uczestniczek. Po analizie zdjęć mózgu okazało się, że kobiety z reinopatią w większym stopniu bo o 47% dotknięte są ischemią – miejscowym niedokrwieniem, które zmniejsza przepływ krwi w określonych miejscach ciała. Do ischemii dochodzi w wyniku małych udarów, spowodowanych złym krążeniem. W przypadku mózgu ischemia powoduje zamieranie poszczególnych obszarów, przez co neurony przestają pełnić swoje funkcje.

Odkrycie, że na podstawie wyglądu siatkówki oka możemy ocenić stan mózgu, jest niezwykle ważne. Warto jednak pamiętać, że obserwując tęczówkę również można się wiele dowiedzieć na temat stanu swojego zdrowia. Odczytywaniem informacji z tęczówki zajmuje się irydologia. Irydolog jest w stanie zdiagnozować wiele schorzeń np. astmę, cukrzycę, wrzody żołądka czy chorobę nerek.

Źródło: www.rp.pl, 29.03.2012/ar

Reklama