Dwa kwasy tłuszczowe, które są produkowane również przez komórki macierzyste krwi, mogą prowadzić do oporności guzów na leczenie metodą chemioterapii. Brytyjska organizacja Cancer Research zaleca pacjentom skonsultowanie się ze swoimi lekarzami prowadzącymi w kwestii stosowania suplementów.

Holenderscy naukowcy badali proces rozwijania prze guzy oporności na leczenie. Wyniki eksperymentów na myszach wskazały, że komórki macierzyste krwi wchodziły w reakcje z lekiem powszechnie stosowanym w leczeniu nowotworów – cisplatyną. W efekcie komórki wytwarzały dwa kwasy tłuszczowe oznaczone jako: KHT i 16:4(n-3).

To właśnie reakcje uruchomione przez te dwa kwasy prowadzą do rozwinięcia przez komórki nowotworu oporności na chemioterapię. Stosowanie leków blokujących wytwarzanie kwasów tłuszczowych może zapobiec powstaniu tej formy oporności, co znacznie zwiększy skuteczność chemioterapii.

Naukowcy ostrzegają, że kwasy tłuszczowe są powszechnie dostępne w produktach rybnych.

Zdaniem profesora Emile Voesta, prowadzącego badanie z ramienia Uniwersytetu Medical Centre Utrecht, niektóre substancje, które produkuje organizm ludzki, mają zdolność obniżania skuteczności chemioterapii. ,,Takie same substancje znajdujemy również w niektórych olejach rybnych” - kontynuuje i dodaje: ,,Mimo że czekamy na wyniki dodatkowych badań, już teraz zalecamy osobom przechodzącym chemię powstrzymanie się od spożycia produktów z olejami rybnymi”.

Źródło: BBC/ar

