Podstawowe błędy dietetyczne prowadzące do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, a przede wszystkim nadciśnienia tętniczego, to wysokie spożycie soli, sztucznych przypraw i konserwantów, mała ilość świeżych warzyw i owoców

Inne pozadietetyczne czynniki ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego to stresujący tryb życia, palenie tytoniu, otyłość, wiek oraz nadmierne spożywanie alkoholu. Należy także uważać na przyjmowane leki, które również mogą podnosić ciśnienie (sterydy, doustna antykoncepcja).

Reklama

Przerażające statystyki

Na nadciśnienie w Polsce choruje ok. 31% kobiet i 37% mężczyzn, co daje razem 8 mln chorych. W kolejce czeka kolejne 12 mln osób zagrożonych nadciśnieniem. 60% Polaków narażone jest natomiast na czynniki ryzyka. Co gorsza ogólnoświatowe prognozy podają, że za 25 lat odsetek chorych osób wzrośnie do 50%.

Zobacz też: Nadciśnienie tętnicze – rosnące zagrożenie

Wpływ diety na wartości ciśnienia tętniczego

Przeprowadzono badanie „Polymeal”, które miało na celu ocenę redukcji ryzyka nadciśnienia tętniczego w związku ze zmianą diety. Okazało się, że odpowiednie zmodyfikowanie diety mogło zmniejszyć ciśnienie o 75%. Za ten spektakularny efekt odpowiedzialne były: wino (150 ml/dz. – redukcja ryzyka o 32%), ryby (114g 4 x w tygodniu - 14%), gorzka czekolada (100g/dz. - 21%), owoce i warzywa (400g/dz. - 21%), czosnek (2.7g/dz. - 25%), migdały (68g/dz. - 12%) oraz oliwa z oliwek.

Wiele badań pokazuje pozytywny wpływ na utrzymanie prawidłowego krążenia krwi i ciśnienia naczyniowego, a także na regulację poziomu cukru we krwi, poprzez stosowanie diety śródziemnomorskiej opartej na oliwie z oliwek.

Sekret oliwy z oliwek

Drzewka oliwne to prawdziwie niezniszczalne tytany w świecie roślin. Choć nie osiągają dużych rozmiarów, potrafią przeżyć nawet 1000 lat. Swoją wytrzymałość zawdzięczają oleuropeinie, która jest najsilniejszym składnikiem aktywnym w liściu oliwnym. Obecnie można uzyskać wyciąg z liści europejskiego drzewa oliwnego Olea europaea, który bogaty jest w substancję aktywną – oleuropeinę. Suplementy diety z oleuropeniną mogą zawierać nawet jej ilość odpowiadającą nawet 5 litrom oliwy z oliwek extra virgin (z pierwszego tłoczenia).

Zobacz też: Dieta śródziemnomorska a zawał serca

Oleuropeina jako suplement diety

Wiele badań potwierdza pozytywny wpływ oleuropeiny na nasz organizm. Do głównych zalet tego zawiązku należą:

pomoc w walce z nadciśnieniem tętniczym i utrzymywanie prawidłowego ciśnienia,

pomoc w pracy serca,

wpływ na utrzymanie optymalnego poziomu cholesterolu ,

, pomoc w utrzymaniu odpowiedniego poziom cukru we krwi,

ochrona przed szkodliwym działaniem wolnych rodników na komórki naszego organizmu.

Reklama

Kto powinien spożywać większe ilości oliwy z oliwek?

Oliwa z oliwek jest polecana osobom z tendencją do podwyższonego poziomu ciśnienia krwi, z podwyższonym poziomem cholesterolu oraz chcących zadbać o stan swojego serca. Oliwa posiada silne działanie antyoksydacyjne, dzięki czemu pomaga chronić komórki przed szkodliwym wpływem wolnych rodników.

Źródło: Materiały prasowe agencji Open Media dotyczące produktu Opti Tensin.