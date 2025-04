fot. Fotolia

Portal internetowy www.onkomapa.pl* umożliwia dokonywanie wielopłaszczyznowej oceny ośrodków onkologicznych oraz personelu medycznego. Pacjenci i ich bliscy mogą wypełnić on-line ankietę, wyrażając własną opinię na temat danej placówki czy lekarza oraz zapoznać się z ocenami innych chorych. Dodatkowo system wizualizuje wahania ocen w czasie, co pozwala monitorować zachodzące zmiany.

Na razie na portalu można znaleźć wyniki pilotażowego badania satysfakcji pacjentów ze świadczonych im usług zleconego przez Fundację Alivia firmie badawczej TNS Polska. Badanie opinii, przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2013 roku w 40 ośrodkach onkologicznych w Polsce, dotyczyło oceny placówki m.in. pod kątem opieki, organizacji leczenia, samego leczenia, wyposażenia szpitala, przestrzegania praw pacjenta. Chorzy przyznawali oceny w skali od 1 (bardzo zła ocena) do 5 (bardzo dobra ocena).

Wyniki badania wskazują, że do tej pory najwyższą ocenę – 4.8 – otrzymały: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Klinika Onkologii i Hematologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie.

Pozytywnie wypadło także kilka ośrodków, które zdobyły równą liczbę punktów w ocenach pacjentów, a ich średnia uplasowała się na poziomie 4.6/5. Tak wysoko ocenili swoje placówki pacjenci:

Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,

Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu,

Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu,

Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy,

Oddziału Onkologii Klinicznej Szpitala Specjalistycznego im L. Rydygiera w Krakowie,

Zamojskiego Szpitala Niepublicznego.

Niektóre ośrodki wykroczyły negatywnie poza przewidzianą skalę ocen, zakazując, bądź uniemożliwiając ankieterom przeprowadzenie badania na „swoim” terenie. Te placówki, wraz z uruchomieniem portalu, otrzymują ocenę początkową – zero. Taką punktację otrzymały placówki:

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Warszawie,

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach,

Oddział Kliniczny Onkologii Szpital Uniwersytecki w Krakowie,

Gdyńskie Centrum Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK,

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze,

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli,

Opolskie Centrum Onkologii,

Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II Bielsko-Biała.

Uruchomienie portalu www.onkomapa.pl rozpoczyna akcję społeczną „Razem tworzymy ONKOMAPĘ – przewodnik po przyjaznych ośrodkach onkologicznych w Polsce”. Jej celem jest aktywizacja pacjentów on-line do zapoznawania się z wynikami pilotażowego badania oraz udziału w jego kontynuacji. Portal www.onkomapa.pl umożliwia wyrażenie swojej opinii tym, którzy nie spotkali ankietera w ośrodku. Dzięki dostępnej na portalu ankiecie, którą łatwo można wypełnić on-line, pacjenci i ich bliscy mogą podzielić się swoimi obserwacjami w domowym zaciszu, z zachowaniem pełnej anonimowości. W ten sposób, na podstawie zebranych opinii, będzie powstawał stale aktualizowany, ogólnopolski przewodnik po najbardziej przyjaznych ośrodkach onkologicznych w Polsce.

ONKOMAPA może pomóc chorym w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru miejsca leczenia, choć należy pamiętać, że oceny zebrane na portalu są subiektywnym spojrzeniem pacjentów i nie muszą pokrywać się z obiektywną jakością leczenia i jego skutecznością. Zebrane dane pozwolą również zwrócić uwagę administracji ośrodków na istniejące problemy i nakierować na ich właściwe rozwiązania.

We wrześniu 2014 roku, po półrocznym funkcjonowaniu projektu on-line i drugiej turze badań z udziałem ankieterów, fundacja Alivia przyzna 3 nagrody najlepszym placówkom. Jednak najcenniejszą nagrodą będzie z pewnością wysoka ocena przyznana przez pacjentów.

Które ośrodki zdobędą uznanie? Czy będą to placówki z tego samego województwa? O tym zdecydują chorzy.

Fundacja Alivia ma również nadzieję, że akcja „ONKOMAPA – razem tworzymy przewodnik po przyjaznych ośrodkach onkologicznych” poprawi warunki leczenia pacjentów onkologicznych w Polsce i wywoła publiczną debatę o jakości usług w polskiej onkologii.

Każdy głos w tej debacie jest ważny. Każda opinia ma znaczenie.

Projekt ONKOMAPA jest realizowany w partnerstwie z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych, Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu oraz Stowarzyszeniem Little People z Rumunii.

Patronat nad projektem objęły następujące organizacje: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polska Unia Onkologii, Instytut Spraw Publicznych oraz Instytut Nauk o Politykach Publicznych.

*Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Źródło: materiały prasowe Primum PR