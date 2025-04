Mięśnie odpowiedzialne za unoszenie powieki unerwione są przez III nerw czaszkowy - nerw okoruchowy. Zaopatruje on również wszystkie mięśnie gałkoruchowe - poza mięśniem prostym bocznym (unerwionym przez nerw VI - n. odwodzący) oraz mięśniem skośnym górnym ( unerwionym przez nerw IV - n. bloczkowy)

Dlaczego powieka opada a obraz się dwoi?

Opadanie wynika z osłabienia mięśnia dźwigacza powieki, świadczy o uszkodzeniu nerwu okoruchowego. Dwojenie widzenia jest z kolei objawem charakterystycznym dla porażenia mięśni odpowiadających za ruchy gałek ocznych. Charakterystyczne jest to, że nasila się ono w kierunku działania porażonego mięśnia. Gdy nie towarzyszą mu inne objawy może przemawiać za uszkodzeniem nerwu bloczkowego (n.IV) lub nerwu odwodzącego (n.VI). Współwystępowanie opadania powieki oraz podwójnego widzenia jest charakterystyczne dla uszkodzenia nerwu okoruchowego. Stan ten jednak wymaga różnicowania z miastenią i zespołami miastenicznymi.

Jakie mogą być przyczyny?

Stosunkowo często powodem izolowanych porażeń nerwów gałkoruchowych jest cukrzyca i choroby związane z jej występowaniem. Porażenie nerwu okoruchowego (n. III) nasuwa podejrzenie tętniaka tętnicy łączącej tylnej lub choroby autoimunologicznej - zapalenia olbrzymio-komórkowego. W przypadku złożonych uszkodzeń nerwów gałkoruchowych, miejscem krytycznym w obrębie czaszki jest szczelina oczodołowa górna. Jest to kanał kostny przez który nerwy przechodzą do oczodołu. Jej zniszczenie powoduje niedowład wszystkich mięśni oka po stronie urazu. Rzadziej przyczyną takich objawów mogą być nowotwory opon mózgowo-rdzeniowych lub rak jamy nosowo-gardłowej, który penetruje do wnętrza czaszki.

W przypadkach gdy opadanie powieki i podwójne widzenie pojawia się okresowo oraz charakteryzuje zmiennym nasileniem w ciągu dnia - należy wziąć pod uwagę miastenię oraz zespoły miasteniczne. Jest to grupa chorób, u podstaw których leży zaburzenie przewodzenia w obrębie płytki motorycznej - tj. na styku wypustki komórki nerwowej oraz komórki mięśniowej.

Co należy zrobić?

Pojawienie się u chorego objawów świadczących o uszkodzeniu nerwów okoruchowych wymaga pilnej konsultacji lekarskiej! W takich chwilach nie należy zwlekać, ponieważ bardzo często schorzenia te mają charakter postępujący.