W naszych czasach ludzie uwielbiają przebywać na słońcu. Polacy pod tym względem nie różnią się od innych narodowości. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze 100 lat temu modna była wyłącznie biała skóra, a damy chroniły się latem w cieniu parasolek.

Reklama

Moda na opalanie najpierw rozprzestrzeniła się we Francji. Wylansowała ją słynna kreatorka mody i perfum - Mademoiselle Chanel. Jednak za czasów jej młodości nikt nie miał jeszcze pojęcia o zgubnych skutkach promieniowania słonecznego.

Dzisiaj nawet wiedza na temat negatywnego oddziaływania słońca mało kogo zniechęca do korzystania z uroków plaży. I trudno się dziwić: w końcu złocista gwiazda ma również mnóstwo plusów. Odpędza złe nastroje i depresje, pozwala organizmowi wytworzyć witaminę D, nieodzowną do prawidłowego wzrostu organizmu.

Rzecz w tym, aby umiejętnie wykorzystać dobre strony promieniowania słonecznego i unikać niebezpieczeństw.

Przykazania dla plażowicza:

Stopniowo zwiększaj czas przebywania na słońcu. Pierwszego dnia nie przedłużaj kąpieli słonecznej ponad 10 minut.

Nic opalaj się na czczo ani po obfitym posiłku.

Pamiętaj o konieczności stosowania kosmetyków z filtrami przeciwsłonecznymi.

Używaj balsamów po opalaniu.

Unikaj ostrego słońca między godz. 10-15.

Pamiętaj, że woda odbija promienie słoneczne, wzmacniając ich działanie.

Chroń dzieci przed pełnym słońcem.

Podczas opalania nie używaj perfum ani wód kolońskich. Pod wpływem słońca mogą powstać w tych miejscach brązowe plamy.

Na plaży noś zawsze okulary przeciwsłoneczne.

Włosy ochraniaj słomkowym kapeluszem lub chustka.

Reklama

Bezpieczna, dzienna dawka promieni słonecznych dla każdego jest inna i zależy także od naszej karnacji. Każdy człowiek ma pewien „kapitał słoneczny" dany na całe życie, który stopniowo wykorzystuje. Trzeba czynić to bardzo rozważnie.