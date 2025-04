Słońce jest potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, pod wpływem promieniowania słonecznego w skórze jest wytwarzana melanina, która pełni role ochronną i wit. D odgrywająca ważną funkcję w procesie przebudowy kości.

Wśród promieni słonecznych wyróżniono dwa rodzaje promieniowania UVA i UVB. Promieniowanie UVA powodują zaczerwienienie skóry, natomiast promienie UVB pobudzają specjalne komórki znajdujące się w skórze do produkcji melaniny, barwnika powodującego przebarwienie skóry nazywane po prostu opalenizną. Oparzenie słoneczne zatem spowodowane jest przez nadmierne narażenie na promieniowanie UVA; najczęściej zmiany oparzeniowe występują po kilku godzinach od nadmiernego nasłonecznienia, a ich największe nasilenie przypada na ok. 14-20 godzin po narażenie na słońce.

Niektóre osoby są bardziej wrażliwe na promieniowanie słoneczne. U takich osób można oznaczyć dawkę promieniowania, które już wywołuje oparzenie. Osoby takie powinny zdecydowanie unikać kontaktu z promieniami słonecznymi.

Niestety słońce może być też przyczyną nasilenia zmian w niektórych chorobach dermatologicznych. Dlatego osoby chorujące na pęcherzyce, pokrzywkę świetlną, toczeń rumieniowaty powinny chronić się przed słońcem. W przypadku łuszczycy u większości chorych osób słońce powoduje ustąpienie zmian skórnych, jednak u niektórych wprost przeciwnie – nasila.

Słońce w dużym stopniu wpływa też na proces starzenia się skóry. Skóra zmieniona pod wpływem słońca starzeje się inaczej – zmarszczki i pobruzdowania są grubsze, skóra jest pogrubiała, naczynka są widoczne i bardzo łatwo pękają.

Słońce nie tylko przyspiesza starzenie się skóry, ale również powoduje początkowo występowanie stanów przednowotworowych (takich, które mogą ulec przemianie w nowotwór) a także nowotworów. W ciągu ostatnich lat ciągle wzrasta ilość nowotworów skóry.

Niestety niektóre leki powodują uwrażliwienie skory na promieniowanie słoneczne. Wobec tego stosując je, nie należy planować opalania a tym bardziej wizyty w solarium. Zawsze należy się zapoznać z ulotką, czy stosując dany lek należy unikać słońca. Wśród tych leków wymienia się niektóre antybiotyki, leki przeciwnadciśnieniowe, pzreciwarytmiczne i przeciwpadaczkowe. Podobnie stosowane maści mogą powodować powstawanie przebarwień pod wpływem słońca.

Skóra jest nasza wizytówką, dlatego warto o nią dbać, zawsze stosować kremy z filtrem UVA i UVB, nawet pod makijaż. Pamiętaj, żeby zawsze sprawdzić, czy przyjmując leki można się opalać.

