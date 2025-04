Zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra zdrowia, od początku lipca wszystkie szpitale muszą zaopatrzyć swoich pacjentów w opaski identyfikacyjne. Na opasce będą zakodowane dane pacjenta, czyli imię, nazwisko, data urodzenia oraz cała historia choroby. Takie rozwiązanie znacznie ułatwi pracę lekarzom i pielęgniarkom, gdyż nie będą musieli za każdym razem pytać pacjenta o dane oraz szukać jego karty. Natomiast chorzy staną się bezpieczniejsi, na przykład w razie zasłabnięcia pacjenta, lekarz będzie w stanie odczytać na co cierpi chory i szybko udzielić mu pomocy.

Ze szpitalnych łóżek znikną również karty choroby, dzięki czemu nikt niepowołany nie będzie miał dostępu do danych chorego. Wprowadzenie pełnego systemu to kosztowna inwestycja. Każdy szpital będzie musiał za zapłacić około 5 tys. zł. W cenę wchodzi zakup opasek (4 gr za sztukę), drukarki, czytnika oraz specjalnego oprogramowania. Chociaż system wydaje się bardzo potrzebny, to jednak dla wielu szpitali może być to zbyt duży wydatek.

