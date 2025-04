Tkanka bliznowata jest mniej elastyczna niż zwykła skóra, może powodować przez to problemy funkcjonalne oraz przez wielu jest uważana po prostu za nieatrakcyjną. Z tego powodu od dawna poszukuje się metod pozwalających maksymalnie ograniczyć jej powstawanie. Nowym pomysłem jest „beznapięciowy” opatrunek stworzony przy współpracy lekarzy i inżynierów. Wykonany jest on z elastycznego tworzywa silikonowego i ma być stosowany po zdjęciu szwów.

Do tej pory po usunięciu szwów krawędzie rany były pociągane przez otaczającą skórę w różnych kierunkach. Powodowało to rozrost tkanki bliznowatej. Zastosowanie nowego opatrunku eliminuje napięcie w okolicy rany, zmniejszając tym samym rozmiary blizny.

Pierwsze testy sprawdzające skuteczność nowego opatrunku wypadają bardzo obiecująco. W badaniach na zwierzętach wielkość blizny była mniejsza nawet 6 krotnie. Co więcej zauważono, że opatrunek wydaje się stymulować regenerację tkanek zamiast tworzenie właściwej blizny. W dalszej kolejności naukowcy przetestowali opatrunek u 9 kobiet poddających się operacji abdominoplastyki. Zazwyczaj w przebiegu tej operacji dochodzi do wytworzenia szerokich blizn z powodu dużego napięcia tkanek. Beznapięciowe opatrunki spowodowały także w tych warunkach zauważalne zmniejszenie blizny i to zarówno w ocenie pacjentek, jak i lekarzy.

Lekarze mają nadzieję, że nowy system pozwoli nie tylko zmniejszyć blizny u obecnie operowanych pacjentów, ale także znajdzie zastosowanie w zmniejszaniu rozmiaru starych blizn. Zanim to jednak nastąpi potrzebne są dodatkowe badania zakrojone na szerszą skalę.

Źródło: PhysOrg/ kp

