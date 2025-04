Chirurgiczne leczenie otyłości, czyli operacje bariatryczne, to bardzo skuteczny sposób walki z otyłością. Ponieważ jest to zabieg pod narkozą, zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem wystąpienia powikłań. Przed skierowaniem pacjenta na operację, lekarz musi być pewien, że da ona spodziewane korzyści przewyższające ryzyko, a także że jest to dla danego pacjenta najlepsza metoda leczenia. Do wykonania zabiegu bariatrycznego muszą być potwierdzone konkretne wskazania.

Kogo można operować?

Głównym kryterium przy kierowaniu pacjenta na zabieg bariatryczny jest jego masa ciała, a konkretnie wskaźnik BMI. BMI, czyli body mass index, to wskaźnik używany do określenia czy dana waga jest adekwatna dla danego człowieka. Określa się go poprzez obliczanie ilorazu masy ciała w kilogramach oraz wzrostu wyrażonego w metrach podniesionego do potęgi drugiej. Prawidłowe BMI oscyluje w granicach 18,5-25. Wartości poniżej 18,5 oznaczają niedowagę. BMI między 25-30 to nadwaga, powyżej 30 otyłość, 30-35 I stopnia, 35-40 II stopnia, a powyżej 40 III stopnia, inaczej skrajna. Wskazaniem do wykonania operacji bariatrycznej jest BMI powyżej 40, niekiedy powyżej 35, jeżeli pacjent cierpi na choroby współistniejące jak cukrzyca, nadciśnienie czy hiperlipidemie. U pacjentów bada się także indeks WHR (waist hip ratio), czyli stosunek obwodu talii do obwodu bioder, aby określić rodzaj otyłości – czy jest brzuszna czy gynoidalna czyli pośladkowo-udowa. Otyłość typu brzusznego jest częstsza u mężczyzn i znacznie podwyższa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Wykonuje się również pomiar tkanki tłuszczowej, który także daje pewne informacje na temat stopnia otyłości.

Nastawienie a operacja

Bardzo ważnym czynnikiem do zakwalifikowania pacjenta do operacji bariatrycznej jest jego nastawienie psychiczne do schudnięcia. Sam zabieg nie daje pewności trwałej redukcji masy ciała. Niezbędna jest zmiana nawyków żywieniowych oraz stylu życia. Jeśli pacjent nie jest na to gotowy, operacja nie ma sensu. Jedzenie może być takim samym nałogiem jak alkohol czy nikotyna. Pozbycie się go wymaga dużo samozaparcia i walki samym z sobą, co nigdy przyjemne nie jest. Pacjent, który chce zadbać o swoje zdrowie i zdecydować się na operację, musi być na to gotowy. Przeciwwskazaniem do operacji są na pewno zaburzenia psychiczne. Nie należy także decydować się na operację u osób z poważnymi chorobami nerek, układu oddechowego czy układu krążenia.

Ostatnia deska ratunku

Operacje bariatryczne są ostatecznością. Nie można kierować pacjenta na operację bez wcześniejszych prób odchudzania go innymi metodami. Są to zabiegi zarezerwowane dla osób ze skrajną otyłością, u których wszystkie inne sposoby redukcji masy ciała się nie powiodły. Powikłania zdarzają się stosunkowo rzadko, jednakże nie należy kierować na operacje pacjentów bardzo obciążonych przez inne choroby, gdyż znacznie zwiększa to ryzyko ich wystąpienia.

