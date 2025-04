U mojej mamy stwierdzono zaćmę. Konieczna jest operacja. Słyszałam o zabiegu, podczas którego usuwa się nie tylko zaćmę, lecz także astygmatyzm. Na czym polega ta operacja?

Reklama

Porada okulisty:

Możliwość pozbycia się jednocześnie astygmatyzmu i zaćmy daje soczewka AcrySof Toric, która zastępuje naturalną zmętniałą soczewkę. Jest jednoczęściowa, akrylowa, zwijalna, a przy tym elastyczna, dopasowuje się więc do wielkości oka. Materiał, z którego stworzona jest soczewka, zapewnia przyleganie do przedniej i tylnej torebki soczewki. To zapobiega przekręcaniu się soczewki po jej wszczepieniu. Soczewki AcrySof Toric filtrują światło niebieskie (szczególnie niebezpieczne dla oka) oraz UV, dzięki specjalnemu żółtemu barwnikowi. Zabieg nie jest refundowany. Kosztuje 4–5 tys. zł.