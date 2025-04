fot. Fotolia

Czy po wszczepieniu implantów piersi mogę latać samolotem i nurkować?



Wiele kobiet lata samolotami i nurkuje z wszczepionymi implantami piersi. Różnica ciśnień może spowodować lekkie rozprężanie lub zaciskanie się otoczki implantu. Możliwym efektem takiej reakcji jest powstanie małych bąbelków powietrza w wypełniającej je substancji. Zarówno w implantach solnych, jak i silikonowych, możesz również odczuwać lub słyszeć "bulgotanie" płynów. Taka reakcja powinna ustąpić w ciągu 24-48 godzin.

Czy raz wszczepione implanty pozostają na całe życie?



Implanty piersiowe nie są wyrobem medycznym przeznaczonym na całe życie pacjenta. Bardzo prawdopodobne jest, że implanty będą musiały być wymienione w jakimś momencie życia pacjentki. Czas pomiędzy wszczepieniem, a koniecznością ich wymiany jest różny dla każdej kobiety.

Niektóre kobiety potrzebują wymiany implantów w ciągu kilku, a inne w ciągu kilkunastu lat od momentu ich wszczepienia. Istnieje wiele powodów dla których implanty powinny zostać wymienione. Częstym przypadkiem jest zmiana postrzegania żądanej wielkości i kształtu piersi. Może zaistnieć jednak również konieczność wymiany z powodu opróżnienia implantu lub jego przemieszczenia w górę.

– Szacuję, że około 30% pacjentek zgłasza się ponownie na operację piersi ze względu na chęć ich ponownego powiększenia (…). Pomimo iż ich implanty nie wymagają wymiany ze względów wynikających z ich użytkowania, panie proszą o wyjęcie ich i ponowne wszczepienie większych – mówi dr Andrzej Sankowski, chirurg-plastyk.

Jak długo należy unikać wysiłku fizycznego po zabiegu wszczepienia implantów?



Lekarz to jedyna osoba, według której wskazówek należy postępować przed zabiegiem i po nim. To on informuje, na jak długo przerywa się pracę oraz kiedy można zacząć uprawiać sport. Okres rekonwalescencji jest dla każdej kobiety inny. Przez pierwszych kilka dni po zabiegu można odczuwać wewnętrzny dyskomfort związany z przebytym zabiegiem. Średni czas powrotu do pełnej aktywności wynosi od czterech do sześciu tygodni.

Należy unikać przegrzania, aby blizna w suchym środowisku mogła się szybciej zagoić. Dlatego ogranicz zarówno wysiłek fizyczny, jak i opalanie do momentu całkowitego zabliźnienia miejsca cięcia. Pozwól swojemu ciału odpocząć i zagoić się. Wizyty w jacuzzi lub kąpiel w wannie jest zwykle możliwa po około miesiącu. Natomiast w ciągu dwóch tygodni od zabiegu nie powinno się moczyć miejsca nacięcia, przy czym należy dokładnie omówić z lekarzem sposób postępowania podczas tego okresu.

Czy korzystanie z solarium oraz opalanie się na słońcu jest dozwolone, jeśli ma się wszczepione implanty piersiowe?



Opalanie w solarium czy na słońcu nie spowoduje uszkodzenia implantów, ale może pogorszyć wygląd blizny. Należy unikać opalania miejsca nacięcia przez okres minimum roku, aby zapobiec permanentnemu przebarwieniu blizny. Ciepło również może spowodować nagrzanie implantu; jego schładzanie będzie trwało dłużej niż ciała kobiety.

Mam ponad 50 lat. Czy powinnam jeszcze myśleć o zabiegu wszczepienia implantów piersiowych?



Najważniejszym czynnikiem kwalifikującym do zabiegu jest dobry stan zdrowia, a nie wiek pacjenta.

– Moja najstarsza pacjentka miała 72 lata. Podczas wizyty powiedziała: „Panie doktorze, ja już jestem na emeryturze, ale całe życie miałam małe piersi, zawsze chciałam je powiększyć". I tak też zrobiła. Szacuję, że ok. 5% kobiet spośród powiększających sobie piersi, które się do mnie zgłaszają, to kobiety po 50. roku życia – mówi dr Marek Szczyt, chirurg-plastyk.

Czy moje piersi zmienią swój wygląd podczas ciąży?



Każda kobieta jest inna i dlatego zmiany w jej wyglądzie są sprawą indywidualną. Na pewno piersi powiększą się i przejdą przez wszystkie etapy zmian zwykle spotykane podczas ciąży. Stopień powiększenia jest różny dla każdej kobiety; wielkość protez ma również na to wpływ.

Czy będę mogła karmić piersią po zabiegu wszczepienia implantów?



Wiele kobiet z implantami piersi wykarmiło swoje dzieci piersią bez żadnych przeszkód. Badania naukowe wykazały, że u kobiet z wszczepionymi implantami piersi, zarówno solnymi, jak i żelowymi, procent silikonu znajdującego się w mleku nie jest większy niż u kobiet bez implantów.

Implanty piersiowe mogą jednak uniemożliwiać karmienie piersią. Cięcie wokół brodawki przy wkładaniu implantów najczęściej prowadzi do mikrouszkodzeń wpływających na niemożność karmienia piersią. Niektóre kobiety podczas ciąży i połogu doświadczają zapalenia piersi, które w konsekwencji mogą prowadzić do zaciśnięcia się torebki łącznotkankowej wokół protezy. Przyjmowanie antybiotyków w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby może znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań. W razie wystąpienia zapalenia sutka należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem.

