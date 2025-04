Czym jest chirurgia jednego dnia?

Operacje chirurgiczne jednego dnia to zabiegi, które wykonywane są najczęściej w trybie planowym, rzadziej w trybie natychmiastowym. Przyjęcie pacjenta na oddział, wykonanie zabiegu i wypisanie go z powrotem do domu nie powinno trwać dłużej niż 24 godziny. Niektóre operacje przeprowadzane w ten sposób mogą być refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Metoda ta jest możliwa w Polsce od kilku lat dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii i zastosowaniu nowoczesnych metod endoskopowych. W tej technice, zamiast kilkunastocentymetrowego nacięcia, wykonuje się kilka, co najwyżej centymetrowych cięć.

Reklama

Kto może się poddać takiemu zabiegowi?

Przed operacją chirurgiczną jednego dnia konieczne jest wykonanie szeregu badań diagnostycznych, które pozwolą nam zakwalifikować się do tego typu zabiegu. Zazwyczaj wymaga to również konsultacji ze specjalistami w celu potwierdzenia możliwości poddania się operacji. Warto wiedzieć, że zabieg nie może być wykonany u pacjentów, którzy cierpią na inne współistniejące choroby (np. niewydolność krążenia), gdyż takie osoby wymagają zostania po zabiegu w szpitalu i bycia pod stałą obserwacją.

Jak należy się przygotować do zabiegu jednego dnia?

wykonać badania diagnostyczne,

skonsultować się z anestezjologiem, który oceni wyniki wcześniej wykonanych badań, zleci ewentualne zrobienie dodatkowych badań, dobierze rodzaj znieczulenia odpowiedni do stanu zdrowia pacjenta,

pacjent powinien być na czczo przed operacją,

potrzebne jest aktualne szczepienie przeciwko żółtaczce zakaźnej typu B,

do szpitala trzeba zabrać ze sobą wyniki wszystkich wykonanych przed operacją badań, dokument potwierdzający tożsamość, ubezpieczenie (jeśli zabieg ma być refundowany przez NFZ) oraz rzeczy potrzebne w szpitalu (piżama, ręcznik, obuwie).

Zobacz: Aseptyka na oddziale chirurgicznym

Korzyści chirurgii jednego dnia

krótszy czas oczekiwania na zabieg,

sposób wykonywania zabiegu wpływa na zmniejszenie liczby powikłań pooperacyjnych,

zmniejszone ryzyko zakażenia,

mniejszy uraz tkanek w porównaniu do uszkodzeń tkanek spowodowanych klasycznym sposobem przeprowadzania operacji,

skrócony czas hospitalizacji, a co za tym idzie - skrócony okres nieobecności w pracy.

Reklama

Warto przeczytać: Zakażenia szpitalne - problem polskich szpitali