Czym zajmuje się torakochirurgia?

Torakochirurgia to dziedzina zajmująca się leczeniem operacyjnym chorób klatki piersiowej – zarówno jej układu kostnego, jak i narządów wewnętrznych. Wyjątek stanowi serce, którego leczeniem zajmują się kardiochirurdzy. Praca torakochirurga najczęściej kojarzy się z operacjami płuc.

Na czym polega wideotorakoskopia?

Ta trudna nazwa wymaga dla wielu wyjaśnienia. Wideotorakoskopia to badanie polegające na wprowadzeniu kamery do wnętrza klatki piersiowej w celu zobaczenia na ekranie monitora organów wewnętrznych. Kamera dostaje się do klatki piersiowej poprzez otwór wykonany przez nacięcie w miejscu międzyżebrza. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym.

Operacja raka płuca

Leczenie operacyjne raka płuca daje szansę na trwałe wyleczenie nowotworu. W Polsce rzadko wykonuje się zabieg wycięcia raka płuca, ponieważ zazwyczaj choroba diagnozowana jest w bardzo zaawansowanym stadium choroby, nie dającym szans na wyleczenie. Jeżeli jednak wielkość guza pozwala na wykonanie operacji, konieczne jest określenie rodzaju raka. Do operacji najlepiej kwalifikuje się rak niedrobnokomórkowy.

Leczenie operacyjne przerzutów do płuc

Płuca są bardzo podatne na nowotwory. Nie tylko same chorują na wiele rodzajów pierwotnych nowotworów, ale także z łatwością przyjmują przerzuty z nowotworów innych narządów. Komórki nowotworowe rozsiewają się drogą krwi lub chłonki. Przerzuty do płuc bardzo często są bezobjawowe lub dają niewielkie objawy w postaci kaszlu, duszności, krwioplucia i nawracających zapaleń płuc. Podjęcie decyzji o operacji przerzutów w płucach wymaga spełnienia odpowiednich kryteriów.

Leczenie odmy samoistnej

Odma to obecność powietrza w jamie opłucnowej. W warunkach fizjologicznych między jednym a drugim listkiem opłucnej znajduje się jedynie niewielka ilość płynu surowiczego. Dostanie się nawet najmniejszej ilości powietrza między listki opłucnej powoduje ich rozklejenie i ucisk na płuco. Zmniejsza się wtedy wydolność oddechowa, a stan taki może być zagrożeniem dla życia. Najczęstszym rodzajem odmy jest odma samoistna, która powstaje poprzez pękanie rozedmowych pęcherzyków płucnych.

Leczenie operacyjne chorób przełyku

Przez klatkę piersiową przechodzi przełyk. Choć należy on do przewodu pokarmowego, a leczeniem farmakologicznym chorób przełyku zajmują się głównie interniści i gastroenterolodzy, to operacje przełyku wykonywane są przez chirurgów klatki piersiowej. Interwencji chirurgicznej wymagają najczęściej uszkodzenia przełyku, tj. perforacja przełyku oraz choroby nowotworowe.

