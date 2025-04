Na czym polega powiększanie biustu?

Operacja powiększania piersi polega na wszczepieniu implantu pod tkankę gruczołową lub pod leżący pod nią mięsień piersiowy. Poza pobudkami estetycznymi wskazaniem dla powiększenia piersi jest znacząca różnica wielkości pomiędzy piersiami spowodowana dystrofią jednej z piersi. Operacji dokonuje się w pełnym lub miejscowym znieczuleniu (w połączeniu z sedacją). Implant wszczepiany jest poprzez nacięcie w otoczce brodawki sutkowej lub nieco powyżej zagięcia przeponowego lub w dole pachowym. Następnie w nacięcie poprowadzone poniżej mięśnia piersiowego większego i powyżej piersiowego mniejszego wszczepiany jest implant. Są one wykonane z silikonu wypełnionego żelem silikonowym lub solą fizjologiczną. Powikłaniami powiększania piersi mogą być obkurczenie się blizny wokół implantu, co powoduje nadmierne zwiększenie jędrności piersi oraz zmniejszenie jej czułości. Do rzadszych powikłań należy formowanie krwiaka w kieszonce, w której umieszczony jest implant, przerost blizny, a także asymetria piersi. Warto nadmienić, że w podobny sposób przeprowadza się rekonstrukcje piersi u kobiet po mastektomii. W rekonstrukcjach często jednak należy wykonać przeszczep skóry, zwykle pochodzącej z mięśnia obszernego grzbietu.

Operacje pomniejszania piersi

Zabieg pomniejszania piersi wykonywany jest w sytuacji, gdy zbyt duży biust powoduje ból pleców, garbienie się lub nadmierny świąd, powodowany przez paski biustonosza oraz niezadowolenie pacjentki ze swojego wyglądu. Za zwyczaj każda pierś zmniejszana jest o 300g, jednak tak aby zachować jej kształt i wygląd. Niezbędne jest pełne znieczulenie. Przed operacją szkicuje się linie cięcia operacyjnego, obowiązkowo w pozycji stojącej. Zachowuje się szypułę z naczyniami krwionośnymi w części centralnej. Usuwana jest tkanka tłuszczowa i gruczołowa bocznego segmentu piersi. W okolicach pachowych wykonuje się liposukcję, a pozostały nadmiar skóry jest równomiernie modelowany, tak aby nie zaburzać symetrii. Większość powikłań jest podobnego rodzaju do tych związanych z powiększaniem piersi. Są to: krwiaki, zmniejszona czułość sutka, przerośnięte blizny, asymetria, a nawet utrata sutka w wyniku niedokrwienia.

