Obrzezanie

Obrzezanie, inaczej resekcja napletka, to zabieg polegający na okrężnym wycięciu skóry napletka. Obrzezanie nie jest jedynie rytuałem przejścia w pewnych kulturach. W niektórych chorobach może stanowić najlepszą metodę leczenia i wciąż jest wykonywane przez chirurgów na całym świecie. Obrzezanie może stanowić także profilaktykę pierwotną raka prącia.

Skrzywienie prącia

Książki do anatomii człowieka podają, że skrzywienie prącia należy do fizjologicznych wariantów budowy członka i zazwyczaj nie jest patologią. Co więcej, idealnie prostym członkiem może pochwalić się znaczna mniejszość mężczyzn. Czasem jednak skrzywienie prącia może wymagać operacji chirurgicznej. Dyskomfort psychiczny, skrzywienie uniemożliwiające współżycie lub powodujące ból – to tylko niektóre stany, w których warto rozważyć możliwość operacji.

Wnętrostwo

Wnętrostwo, inaczej nieobecność jąder, to brak jąder w mosznie. Wada ta zawsze jest wadą wrodzoną i niemal zawsze w pełni uleczalną. Ważne jest, aby nie przeoczyć choroby i odpowiednio wcześnie wdrożyć leczenie. Brak jąder w mosznie oznacza, że w czasie rozwoju w łonie matki, jądra nie zstąpiły wzdłuż kanału pachwinowego z brzucha u dziecka do moszny. Sprowadzenie jednego lub obu jąder do moszny z jamy brzusznej chłopca powinno zakończyć się do 2. roku życia. Zabieg ten nosi nazwę orchidopeksji.

Wodniak jądra

Wodniak jądra to choroba, w której dochodzi do nagromadzenia się płynu pomiędzy osłonkami otaczającymi jądro. Tworzy się wtedy „oponka” płynu, która otula i uciska na jądro. Wodniak jądra jest jedną z najczęstszych przyczyn powiększenia moszny. Najczęściej mamy do czynienia z wodniakiem wrodzonym jądra. Wtedy do działania przystępują chirurdzy dziecięcy.

Łagodny przerost prostaty

Łagodny przerost gruczołu krokowego to bardzo częste schorzenie u mężczyzn w wieku dojrzałym i podeszłym, związane bezpośrednio z procesem starzenia się. Statystyki podają, że problem łagodnego rozrostu prostaty dotyczy 50% mężczyzn w wieku 50 lat i nawet do 90% mężczyzn w wieku 80 lat. Pierwszym objawem choroby prostaty jest częste i utrudnione oddawanie moczu. Kiedy wykonuje się operację przerostu prostaty?

Kamica nerkowa

Kamica nerkowa może być powodem silnych i nawracających bólów w okolicy lędźwiowej. Jeżeli chcemy pozbyć się dolegliwości raz na zawsze, konieczny jest zabieg. Bardzo popularną metodą leczenia kamicy nerkowej jest ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy), czyli litotrypsja zewnątrzustrojowa falą uderzeniową.

