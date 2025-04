Operacyjne leczenie raka trzustki

Rak trzustki to jedna z chorób, która jest wyzwaniem dla współczesnej medycyny, głównie z powodu braku skutecznych metod leczenia i wczesnego wykrywania. Jest to trzeci co do częstości występowania nowotwór układu pokarmowego, charakteryzuje się dużą agresywnością i niskim odsetkiem pięcioletniego przeżycia.