Przed taką operacją najlepiej zaprzestać palenia papierosów. Jeżeli jednak jest to trudne, palenie należy przynajmniej ograniczyć. Oznacza to, że nie należy wypalać więcej niż kilka papierosów dziennie, i to co najmniej przez dwa tygodnie przed planowaną operacją oraz przez parę tygodni po zabiegu operacyjnym. Takie postępowanie jest ważne także przy innych zabiegach plastycznych, ponieważ ułatwia gojenie się ran po operacji. Tkanki otrzymują wówczas większą ilość tlenu i są lepiej zaopatrywane w substancje odżywcze, co pozytywnie wpływa na pooperacyjną rekonwalescencję. Uwaga! Trzeba zaplanować sobie zabieg tak, aby nie odbywał się tuż przed miesiączką lub w trakcie miesiączki. Trzeba też wykonać wszystkie badania potrzebne do przeprowadzenia znieczulenia ogólnego.

