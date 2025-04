fot. Fotolia

Eksperci opracowali wytyczne dotyczące opieki nad noworodkiem

Polscy eksperci z dziedziny neonatologii przygotowali „Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce – zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego”. To zbiór wytycznych dotyczących postępowania klinicznego w 28 obszarach opieki nad noworodkiem, zarówno w szpitalu zaraz po urodzeniu dziecka, jak i po jego wyjściu do domu. Standardy i kierunki niezbędnych zmian, jakie powinny zostać wdrożone w polskiej neonatologii opierają się na najnowszych rekomendacjach europejskich i światowych towarzystw naukowych. Inauguracja tej publikacji miała miejsce dziś w Warszawie podczas Konferencji „Standardy medyczne w praktyce neonatologicznej i pediatrycznej”.

Publikacja pomoże w codziennej pracy lekarzy neonatologów, a także pozwoli wprowadzić i upowszechnić algorytmy postępowania we wszystkich oddziałach neonatologicznych w Polsce. "Wierzę, że taka forma opracowania zawierająca algorytmy, schematy, tabelki ułatwi lekarzom przyswojenie podstawowych zasad diagnostyki i postępowania w najważniejszych i najtrudniejszych sytuacjach klinicznych, z jakimi spotykamy się na co dzień. Chcemy i musimy leczyć według najnowszych osiągnięć wiedzy medycznej, której dynamiczny postęp powoduje, iż niekiedy w pewnych szczególnych przypadkach trudno nam wskazać ten najwłaściwszy sposób postępowania. Mam nadzieję, że „Standardy” wszystkim nam ułatwią ten trudny wybór i pomogą w ratowaniu życia i zdrowia najmłodszych dzieci" – powiedziała prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

Co zmieni się w opiece medycznej nad noworodkiem?

Każdy z obszarów poruszony w „Standardach” został opracowany przez wybitnych ekspertów według schematu – opis problemu i obecnej sytuacji w Polsce, najnowsze światowe i europejskie wytyczne, kierunek zmian dla polskiej neonatologii. Wśród tematów znalazły się m.in.:

sepsa u noworodka,

bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,

profilaktyka zakażeń wywołanych przez wirus RS,

wentylacja inwazyjna i nieinwazyjna noworodków,

badania obrazowe ośrodkowego układu nerwowego (OUN),

koordynacja opieki wielospecjalistycznej nad wcześniakiem.

Część z nich już wcześniej była poruszana przez środowisko medyczne, jako obszary, które trzeba poprawić i wiele już zostało zrobione. Po wieloletniej walce lekarzy i rodziców zmieniły się kryteria kwalifikacji do programu profilaktyki zakażeń przeciwko wirusowi RS i zostało zniesione kontrowersyjne kryterium czasowe. Aktualnie immunizację bierną przeciwko RSV otrzymują wszystkie dzieci urodzone przed 28. tygodniem ciąży i wszystkie dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną.

Eksperci podkreślają, że dostęp do profilaktyki powinien być koniecznie rozszerzony o dzieci z wrodzonymi wadami serca, które do tej pory, jako jedyne z grup ryzyka, nie są zabezpieczane, a choroba może dla nich być równie groźna jak dla najsłabszych wcześniaków.

Od kilku lat trwa również walka o program kompleksowej wielospecjalistycznej opieki nad wcześniakami. Projekt takiego programu w niektórych ośrodków neonatologicznych nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych, a jedynie zmianę ich organizacji i został już przedstawiony Ministerstwu Zdrowia i nawet uzyskał pozytywną opinie. Miejmy nadzieję, że „Standardy opieki nad noworodkiem w Polsce – zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego przyspieszą jego wdrożenie.

