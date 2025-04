Nie można o nim mówić tylko źle. Opium, choć jest silnym narkotykiem i wielu ludziom zniszczyło życie, wpłynęło także na rozwój współczesnej medycyny, farmakologii i… sztuki.

Czym jest opium?

Opium to substancja psychoaktywna pozyskiwana z maku lekarskiego. Jej narkotyczne właściwości wynikają z wysokiej zawartości alkaloidów, związków, które silnie działają na układ nerwowy. W mleczku makowym znajduje się kilkadziesiąt alkaloidów, m.in. morfina, kodeina, tebaina. Większość z nich wykorzystuje się w lecznictwie, m.in. jako środki uspokajające, przeciwbólowe, nasenne i przeciwkaszlowe. W wyższych dawkach związki zawarte w opium mają działanie odurzające. Dlatego bardzo łatwo się od nich uzależnić.

Rys historyczny

Ze źródeł historycznych wynika, że opium używano go już ponad 3 tys. lat p.n.e. Traktowano je przede wszystkim jak środek uspokajający i przeciwbólowy. Ale nie tylko. Wykorzystywano także w celach rytualnych, bo już wówczas dostrzegano jego potencjał halucynogenny. W XIX wieku rozpoczęła się wielka kariera opium. Chętnie sięgali po nie europejscy i amerykańscy intelektualiści, naukowcy, artyści (w Polsce miłośnikami opium byli m.in. Władysław Reymont, Jan Kasprowicz, Tadeusz Miciński i Kazimierz Przerwa-Tetmajer). Oficjalnie funkcjonowały palarnie opium, do których przychodziły osoby pragnące doświadczać nowych doznań. Doznań, które, jak się z czasem okazało, były śmiertelnie niebezpieczne. Opium do początków XX wieku nie traktowano jednak w kategoriach narkotyku. Stosowano je jako środek rozluźniający, przeciwkaszlowy (w Anglii dostępny był syrop, który zalecano m.in. przeziębionym dzieciom), uspokajający (W USA w aptekach można było kupić uspokajający syrop z opium dla dzieci). Dopiero fala uzależnień sprawiła, że opium stało się lekiem stosowanym tylko pod okiem lekarza. Ze sklepów zniknęły m.in. piwa i nalewki opiumowe.

Jak działa opium

Zażywa się je w formie nalewki (czyli laudanum), pali (wdycha się opary palonej substancji) lub stosuje dożylnie (to najbardziej niebezpieczny sposób, bo nigdy nie wiadomo jakie stężenie substancji wstrzykuje się bezpośrednio w obieg). Po zażyciu opium pojawia się stan odprężenia, błogiego spokoju, głębokiego rozluźnienia. Opium silnie uzależnia - psychicznie już po pierwszej dawce. Fizycznie - po kilku zażyciach. Bardzo łatwo można je też przedawkować, szczególnie przy podaniu dożylnym. Obecnie opioidy, czyli leki na bazie opium stosuje się w leczeniu silnych zespołów bólowych (np. związanych z rakiem). Produkcja opium i stosowanie go jako narkotyku jest zakazane.

