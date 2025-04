Grupa naukowców apeluje do decydentów zdrowotnych o podjęcie kroków przeciwdziałających rozprzestrzenieniu ,,superbakterii” na świecie.

Według raportu zamieszczonego w The Journal of Infectious Diseases przypadki zakażeń wzrosły z niewielkiej ilości w 2002 roku do 500 zarejestrowanych na całym świecie w 2008 roku.

Dr Simon Le Hello z Instytutu Pasteura w Paryżu, współprowadzący badanie, stwierdził: ,,Mamy nadzieję, że ta publikacja nakłoni odpowiednie struktury władzy w obszarach zdrowia, żywności i rolnictwa do podjęcia działań niezbędnych do opanowania i zatrzymania globalnego rozprzestrzeniania się szczepu, co stało się na początku lat 90-tych udziałem innego szczepu bakterii z rodzaju Salmonella opornego na wiele antybiotyków - Typhimurium DT104”.

Większość przypadków zakażeń salmonellą w ciągu roku, których liczba sięga milionów w ciągu roku, skutkuje jedynie dolegliwościami żołądkowymi o łagodnym przebiegu. Tylko w przypadku osób starszych lub z obniżoną odpornością, zakażenie to może zagrażać życiu i wymagać leczenia antybiotykami.

Sczep, znany jako S. Kentucky, rozwinął oporność na Cyprofloksacynę – antybiotyk często stosowany w ostrych zatruciach salmonellą.

Naukowcy francuscy rozpoczęli monitorowanie szczepu po tym, jak zanotowano nieliczne przypadki zakażenia wśród podróżnych powracających z Egiptu, Kenii i Tanzanii.

Jak sugerują dane z innych krajów S. Kentucky pojawił się w latach 90-tych wśród drobiu hodowanego w Egipcie, następnie przeniósł się na inne zwierzęta gospodarskie w różnych częściach Afryki i Bliskiego Wschodu.

Chociaż pierwsze przypadki infekcji poza terytorium Afryki zanotowano wśród turystów zagranicznych, ostatnie przypadki zakażenia zostały nabyte w Europie prawdopodobnie przez kontakt ze skażoną żywnością. Przypadki zakażenia zaobserwowano w Anglii, Walii, Danii i Francji.

Rzecznik brytyjskiej Agencji Standardów Żywienia (ang. FSA) potwierdził, że ludzkie zakażenia bakterią salmonelli rzadko leczy się antybiotykami, a dokładne gotowanie unicestwi każdą bakterię niezależnie od jej poziomu oporności na antybiotyk”. Dodał również: ,,Zgodnie ze strategią FSA w zwalczaniu chorób przenoszonych drogą pokarmową zalecamy postępowanie zgodne z zasadami higieny żywności: myć dokładnie ręce i utrzymywać w czystości, dokładnie gotować lub przetrzymywać w chłodnym miejscu żywność oraz unikać fizycznego transferu zakażenia. Zasady te znajdują zastosowanie w redukcji zagrożenia patogenami takimi jak Salmonella , niezależnie od tego, czy patogeny same w sobie są oporne na środki przeciwbakteryjne czy nie”.

Źródło: BBC/ar

