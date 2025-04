Ajahn Brahm jako szesnastolatek przeszedł na buddyzm, a już w wieku 23 lat uzyskał święcenia kapłańskie w Bangkoku, gdzie uczył się medytacji od mistrza Ajahn Chah’a. Obecnie Ajahn Brahm jest Opatem Klasztoru Bodhinyana i Dyrektorem ds. Duchowych Buddyjskiego Towarzystwa Stanu Australia Zachodnia.

Autor gromadził historie buddyjskie przez 30 lat. Opierając się o poglądy Buddy, który rozumiał naturę życia i wiedział, jak osiągnąć pełnię szczęścia, przekazuje nam cenne wskazówki, niezwykle przydatne w codziennych zmaganiach z problemami. Historie napisane z odrobiną humoru uczą dzieci podstawowych wartości, takich jak miłość czy dobroć. Dorośli z kolei mogą odnaleźć w nich spokój i przepis na udane życie, zarówno prywatne, jak i zawodowe. Całość podzielona jest na rozdziały, w których z osobna opisane są, m.in. miłość, ból, cierpienie, strach czy mądrość.

Brahma pisze o miłości, oddaniu i o tym, jak nie zwariować w małżeństwie. Podkreśla także istotę miłości bezwarunkowej, którą otrzymujemy od rodziców czy przyjaciół. Uświadamia, jak cennym jest darem i dlaczego tak bardzo należy ją pielęgnować.

Autor zachęca do działania. Pokazuje, że często wyolbrzymiamy pewne sprawy, a komplikacje występują jedynie w naszych myślach (w rzeczywistości po prostu nie istnieją). Aby zobaczyć jak proste jest nasze zadanie, należy bez zastanowienia przejść do jego wykonywania. Jak podkreślają buddyjscy mnisi, zawsze możemy zrobić coś zamiast zamartwiać się.

Mnich uczy zwalczania gniewu poprzez uprzejmość oraz związanego z tym pozytywnego przebaczania. Przedstawia niewiarygodną historię kobiety, bitej przez męża alkoholika, która przebaczeniem i miłością zmieniła go w kochającego i uczciwego człowieka.

Ajahn podkreśla, jak ważne jest bycie życzliwym dla drugiego człowieka. Mówienie miłych słów czy komplementów pozytywnie nastraja zarówno ich odbiorców, jak i nas samych. Pochwały wzbogacają nasze relacje z innym ludźmi, a częste uśmiechanie się rozluźnia nasze mięśnie, wspomaga odporność i dodaje pewności siebie

Brahma, w swojej książce powołuje się na prawo karmy, które mówi, że jeśli damy szczęście innym, to wróci ono do nas. Tak samo jest z cierpieniem, dlatego jeśli chcemy go uniknąć nie należy ranić drugiego człowieka.

W książce znajdziemy także wskazówki, jak postępować w sytuacji kryzysowej. Nawet jeśli świat wali nam się na głowę to warto docenić małe przyjemności. Ciesząc się z małych rzeczy i doceniając je łatwiej będzie ponieść porażkę lub cieszyć się z nieoczekiwanego zwrotu akcji, w którym wszystko nagle schodzi na dobre tory. Jak twierdzą mnisi, życie jest nieprzewidywalne.

Co ciekawe, mnich zaprzecza słynnemu biesiadowaniu (wspólnemu jedzeniu, piciu i konwersacjom temu towarzyszącym). Twierdzi, ze jeśli ludzie rozmawiają podczas posiłku, to za pewne jest on niesmaczny. Zachęca do jedzenia w kompletnej ciszy, bo tylko wtedy możliwe jest delektowanie się każdym kęsem.

Lektura książki zawiera o wiele więcej cennych rad na życie. Warto ją przeczytać, jeśli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób osiągnąć harmonię, spokój i pełnię szczęścia.

