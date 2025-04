Opowieści buddyjskie dla małych i dużych

"Opowieści buddyjskie dla małych i dużych” to wspaniały zbiór inspirujących legend. Opierają się one na naukach Buddy i ukazują drogę do prawdziwego szczęścia. Znajdziesz tu zarówno przypowieści o nadziei, miłości, przebaczeniu jak również o wolności od strachu i przezwyciężeniu bólu. Książka została napisana przez australijskiego, buddyjskiego mnicha, który podczas wielu lat praktyki zebrał usłyszane opowieści i anegdoty w jedną całość przytaczając je na kartkach tej publikacji. Uczą one nie tylko współczucia dla innych, ale rozwijają również dobroć, miłość oraz wzmacniają poczucie własnej wartości.