Co może pacynka?

Po kilku latach naszej przygody i pracy z bajkoterapią, kiedy zbieraliśmy doświadczenia i kompetencje pozwalamy sobie zaprosić Was do Autorskiego Programu Edukacyjnego „Opowieści z Pacynkowa” , opartego na pracy z bajkoterapią i pacynką. "Opowieści z Pacynkowa" to nowe dziecko zespołu pasjonatów bajkoterapii Serwisu ABCbaby. Bajkoterapia została połączona z pacynką i arteterapią.

Użytkownik programu będzie mógł samodzielnie, na podstawie opublikowanego tekstu terapeutycznego pracować metodą bajkoterapii, rozmawiać z dzieckiem/dziećmi, robić ćwiczenia, wykonywać zdania plastyczne i nie tylko.

Program jest podzielony na dwie części: dla rodziców i nauczycieli, a więc i treści są dostosowane do pracy z pojedynczym dzieckiem i z grupą.

Autorkami programu są Panie: Monika Staniszewska - opowiadania; Katarzyna Klimowicz - teksty merytoryczne; Martyna Żółtaszek - ilustracje. Więcej o autorkach tutaj: /www.demo.pacynkowo.edu.pl

Oto informacja od twórców programu, z której dowiesz się, jak z niego skorzystać:

Program dostępny jest wyłącznie drogą on-line.

Przeznaczony jest dla użytkowników indywidualnych i grupowych - zarówno Rodziców, jak i Nauczycieli.

Proponujemy Wam kilka dogodnych pakietów w zróżnicowanych cenach już od 50 zł netto za 6 miesięcy. Zupełną nowością jest to, że przy wykupie Pakietów dla zbiorowego odbiorcy (np. przedszkola) korzystać z niego może nieograniczona liczba osób.

Pakiety dla Profesjonalistów to:

profesjonalnie opracowany tekst terapeutyczny,

ciekawe pomysły na zabawy z dziećmi w grupie,

gotowe scenariusze zajęć,

doskonały poradnik jak pracować z dziećmi,

propozycje współpracy z Rodzicami.

Pakiet dla Rodziców to:

profesjonalne, współczesne teksty terapeutyczne,

mnóstwo pomysłów na wspólne zabawy z emocjami,

doskonały poradnik jak pracować z dzieckiem.

Ponieważ w kształtowaniu tekstów odwoływaliśmy się do metody bajkoterapii, są to historie bliskie dzieciom, ich emocjom i przeżyciom. Tak pomyślane, aby oswajały dzieci ze światem emocji i pomagały im w poradzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.

Wszystkie opowieści scala postać Tomka – pacynki - to on opowiada zamieszczone przez nas historie. Zrobiliśmy tak dlatego, ponieważ wierzymy w magiczną moc pacynki. Świadczą o tym także nasze doświadczenia w pracy z dziećmi.

Zapraszamy na stronę demo www.demo.pacynkowo.edu.pl, gdzie poznacie zasady działania Programu.

Dodatkowo dla użytkowników przygotowujemy ciekawe promocje, możliwość publikacji własnych pomysłów!

Istnieje również możliwość zdobycia pacynki Tomek za darmo!

Mamy nadzieję, że Pacynkowo zagości w Waszych Domach i Placówkach.

Zespół Pacynkowa

pacynkowo@abcbaby.pl

telefon 500 051 052

Portal Zdrowie.wieszjak.polki.pl jest Dobrym Duchem Pacynkowa.

Źródło: informacja prasowa

