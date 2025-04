fot. Fotolia

Test na Ebolę, który został opracowany przez francuskich naukowców, budową przypomina popularny test ciążowy. Do wykonania badania potrzebna jest niewielka ilość krwi, moczu lub osocza.

Na koniec października przewidziane są badania kliniczne testu. Jeśli przejdzie je pomyślnie, będzie dostępny w krajach objętych epidemią. Co ciekawe, test nie wymaga warunków laboratoryjnych – można go wykonać w terenie.

Równocześnie nad stworzeniem testu na Ebolę pracują też amerykańscy naukowcy.

Obecnie stosowane testy diagnostyczne działają na zasadzie genetycznej detekcji wirusa. Ich wykonanie jest możliwe jedynie w laboratorium i trwa ponad dwie godziny.

Zobacz też: Jakie są objawy zakażenia wirusem Ebola?

Na podstawie materiału TVN24/mn

Reklama