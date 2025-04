Opryszczka latem - skąd się bierze?

Nadmierna ekspozycja na słońce, zmienne temperatury czy stres mogą być przyczyną wystąpienia opryszczki wargowej. Na działanie wirusa wywołującego uciążliwą zmianę na ustach jesteśmy narażeni zwłaszcza latem.

Reklama

W sezonie wakacyjnym chętniej wystawimy nasze ciało na słońce. Zbyt silne promieniowanie UV ma jednak szkodliwy wpływ na skórę, zwłaszcza w tak delikatnych partiach, jak usta. Pod wpływem wysokiej temperatury tracą one elastyczność, stają się suche i szorstkie. Uszkodzona warstwa ochronna naskórka jest też bardziej podatna na infekcje – w tym na uaktywnianie się wirusa HSV-1, odpowiedzialnego za powstanie opryszczki. Jakie jeszcze czynniki mogą być przyczyną pojawienia się tzw. „zimna” w czasie lata?

Wyziębienie i przegrzanie



W sezonie wakacyjnym, kiedy dużo podróżujemy i zmieniamy otoczenie, nasz organizm narażony jest na nagłe zmiany klimatu, wahania temperatur, a także silny stres oraz przemęczenie. Wszystkie te czynniki powodują osłabienie systemu immunologicznego i zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia opryszczki. Dodatkowo częste przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach, spożywanie zimnych napojów czy zbyt długie kąpiele morskie mogą skutkować przeziębieniem, a nawet gorączką. Chory jest też bardziej podatny na zaatakowanie wirusem opryszczki.

Fot. Depositphotos



Jak powstaje opryszczka?



Do pierwotnego zakażenia HSV-1 dochodzi najczęściej już we wczesnym dzieciństwie. Wirus, który dostał się do organizmu, migruje do komórek nerwowych, gdzie pozostaje w stanie uśpienia. Pod wpływem „dogodnych” czynników dochodzi do jego uaktywnienia i powstania wykwitu. Bolesna nadżerka jest nie tylko mało estetyczna, ale przede wszystkim utrudnia swobodne jedzenie i picie. Może zatem w skuteczny sposób zepsuć wakacyjny nastrój. Czy można temu zapobiec?

Jak najszybsza reakcja



Większość dostępnych na rynku leków przeciwwirusowych działa wewnątrz zainfekowanej już komórki, zapobiegając dalszej replikacji wirusa. Warto jednak sięgnąć po środek, który skutecznie zablokuje rozwój zmiany. Takie właściwości ma np. krem Erazaban. Dzięki unikalnej substancji Dokozanol lek stwarza wokół zdrowych komórek skóry ochronną barierę i nie dopuszcza do rozwoju wykwitu. Jeśli zastosujemy preparat w chwili pojawienia się pierwszych objawów, takich jak ból, świąd, mrowienie lub zaczerwienienie, możemy powstrzymać wystąpienie opryszczki w postaci bolesnych pęcherzyków. A jeśli jednak zmiana się rozwinie, krem złagodzi jej objawy oraz znacznie skróci czas gojenia się nadżerki. Bardzo trudno jest uniknąć lub przeciwdziałać większości czynników wywołujących opryszczkę. Dlatego zwłaszcza w okresie lata, kiedy prawdopodobieństwo wystąpienia dolegliwości jest większe, warto zawsze mieć przy sobie skuteczny lek.

Reklama

Źródło: Materiały prasowe