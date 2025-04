Terminu opryszczka (ang.herpes) jako pierwszy użył Hipokrates ponad 25

wieków temu, a infekcję tę uważano za mającą niewielkie znaczenie w

porównaniu z owrzodzeniami wywołanymi przez kiłę. HSV (herpes simplex virus), czyli wirus opryszczki pospolitej należy do grupy tak zwanych herpeswirusów.

Wirus HSV przenoszony jest poprzez mikrouszkodzenia na skórze lub też śluzówce podczas bezpośredniego kontaktu z zainfekowaną osobą.

Zakażają ludzie

Naturalnym „gospodarzem” wyżej wymienionego wirusa jest człowiek. Niemniej jednak może się on również namnożyć w komórkach zwierzęcych. Źródło zakażenia stanowią jednak wyłącznie ludzie – czy to z opryszczkowymi wykwitami, czy to w stanie bezobjawowej infekcji utajonej.

Dwa typy wirusa HSV

• Wirus HSV-1 – najczęstsza przyczyna opryszczki wargowej

• Wirus HSV-2 – jest przyczyną opryszczki płciowej

Opryszczka płciowa należy do grona najczęściej przenoszonych na drodze kontaktów seksualnych schorzeń.

Uważa się, że aż co 5 osoba dorosła zakażona jest wirusem HSV.

Częściej u kobiet

Infekcja wirusem HSV-2 odpowiedzialnym za opryszczkę narządów płciowych jest częstsza u kobiet (występuje u około 1 na 4 kobiety) niż u mężczyzn (diagnozuje się ją u 1 na 5 mężczyzn). Niestety, określenie faktycznej liczby chorych jest trudne z uwagi na fakt, iż schorzenie to uznawane jest za „wstydliwe” i tylko niewielki odsetek osób zakażonych zgłasza się po pomoc lekarską.

Opryszczka narządów płciowych to choroba charakteryzująca się obecnością pęcherzyków oraz owrzodzeń na skórze w okolicy płciowej, odbytu i pośladków. Objawy te mają charakter nawrotowy. W 95% przypadków spowodowane są infekcją wirusem HSV-2, w pozostałych przypadkach za zakażenie odpowiedzialny jest wirus HSV-1.

Wirusy opryszczki HSV-1 i HSV-2 są dwoma spośród ośmiu ludzkich wirusów opryszczki, które mają zdolność do przejścia w stan utajenia i dlatego utrzymują się w organizmie człowieka przez całe jego życie. Miejscem utajenia wirusa HSV są zwoje czuciowe nerwów unerwiających miejsce początkowej infekcji.

