Szacuje się, że w 2007 roku 200 milionów kobiet w ciąży na całym świecie było zakażonych wirusem opryszczki HSV. Szacuje się, że w Polsce wirusem HSV zarażona jest aż 1 na 50 przyszłych mam.

Problem zakażenia wirusem opryszczki narządów płciowych dotyczy około miliarda osób na całym świecie. Jest to najczęstsze zakażenie przenoszone drogą płciową, częstsze niż kiła czy rzeżączka. Jeśli wirusem zostanie zarażony płód lub noworodek, jest to dla niego bardzo niebezpieczne – śmiertelność dzieci dotkniętych HSV jest wysoka.

Dziecko może zostać zakażone w trakcie ciąży, jednak częściej zdarza się to w trakcie porodu. Większość dzieci na początku nie wykazuje żadnych objawów choroby i łatwo ją przeoczyć, dlatego tak ważne jest aby walkę z opryszczką rozpocząć już w pierwszych tygodniach ciąży.

Objawy:

Bardzo często osoba zarażona nie wie o tym, że w jej organizmie znajduje się wirus HSV. Dzieje się tak dlatego, że aż 80 - 90% zakażeń opryszczką ma charakter bezobjawowy. Przyszła mama może w związku z tym nie wiedzieć, że cierpi na opryszczkę i w konsekwencji zarazić swoje dziecko.

Aby ustalić diagnozę trzeba oczywiście skontaktować się z lekarzem. Nie bój się szczerej rozmowy o Twoim życiu seksualnym, koniecznej w przypadku wywiadu na temat opryszczki narządów płciowych. Potwierdzenie rozpoznania wymaga szczegółowych badań – między innymi histologicznego (badanie materiału tkankowego) i badań krwi, w celu sprawdzenia ilości przeciwciał HSV.

Źródła zakażenia:

Opryszczką narządów płciowych możesz zarazić się w różnych sytuacjach, niekoniecznie intymnych. Wirus rozprzestrzenia się przez błony śluzowe oraz skórę. Zwykły dotyk czy pocałunek też może być powodem infekcji. Opryszczką może zarażać osoba, która nie ma żadnych widocznych objawów i u której choroba jest w stadium utajenia. Jako, że większość przypadków zakażenia wirusem HSV ma charakter bezobjawowy, chora osoba nawet nie wie, że może być zagrożeniem dla innych.

Leczenie:

Pamiętaj, że opryszczka wymaga profesjonalnego leczenia pod okiem specjalisty. Maści, czy żele tylko łagodzą objawy, lecz nie eliminują wirusa, dlatego warto zgłosić się do lekarza. Zakażenie wirusem opryszczki u kobiety w ciąży, ze względu na ryzyko i dla matki i dla dziecka, jest wskazaniem do podjęcia leczenia przeciwwirusowego.

W leczeniu kobiet w ciąży stosuje się podobne metody jak u innych osób. Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że jesteś nosicielką wirusa HSV, koniecznie porozmawiaj o tym z lekarzem prowadzącym. Postawi on diagnozę i opracuje dla Ciebie plan leczenia, a stan Twojego zdrowia będzie kontrolowany aż do porodu.

Opryszczka u noworodka

Jeśli jesteś chora na opryszczkę narządów płciowych jest to niebezpieczne nie tylko dla Ciebie, ale także dla przebiegu Twojej ciąży i Twojego nienarodzonego jeszcze dziecka. Ryzyko, które niesie za sobą wirus HSV to chociażby nieprawidłowy rozwój płodu, poronienie czy przedwczesny poród. Dziecko zaraża się wirusem najczęściej w czasie porodu. HSV prowadzi do zakażeń skóry, jamy ustnej, płuc, czy oczu noworodka. Jeśli dostanie się do krwi może dotrzeć do mózgu i innych narządów.

Objawy:

Zakażenie opryszczką może mieć bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia i życia noworodka. Objawy mogą wystąpić od pierwszego dnia po urodzeniu do końca 4 tygodnia życia. Zmiany mogą być widoczne na skórze, ustach i spojówkach. Na kolejnym etapie mogą dołączyć takie objawy jak obniżenie temperatury, rozdrażnienie, mniejszy apetyt, wymioty czy kłopoty z oddychaniem.

Źródła zakażenia:

Aż 85% zakażeń HSV u noworodków zdarza się w trakcie porodu. Do zarażenia dziecka może dojść także w trakcie trwania ciąży, albo poprzez przeniesienie wirusa np. przez ręce matki.

Jak możesz uchronić swoje dziecko przed zakażeniem? Jeśli wiesz, że masz opryszczkę i aktywne zmiany chorobowe w okolicach narządów płciowych, lekarz z dużym prawdopodobieństwem może zalecić Ci poród przez cesarskie cięcie.

Najlepiej jednak o profilaktyce myśleć od początku ciąży, a już nawet na etapie planowania dziecka. Jeśli zauważysz u siebie objawy choroby jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem. Jeśli objawów brak, ale mimo to masz obawy, że możesz być zarażona, porozmawiaj ze swoim lekarzem i zrób sobie badania.

Leczenie:

Niezwłoczne rozpoczęcie leczenia jest sprawą kluczową! W przypadku braku interwencji lekarza szansę na przeżycie ma tylko co drugie dziecko zakażone wirusem opryszczki. Dlatego tak istotne jest szybkie rozpoznanie infekcji i rozpoczęcie leczenia przeciwwirusowego.

