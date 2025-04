Jednoczesne leczenie zewnętrzne i doustne opryszczki wargowej może znacznie przyśpieszyć zniknięcie nieprzyjemnych zmian oraz zmniejszyć częstość ich występowania.

Mała opryszczka – mały problem?

Jeśli opryszczka pojawia się tylko w jednym, ograniczonym miejscu można użyć maści z cynkiem lub innych maści o działaniu osuszającym. Przyśpieszą one gojenie się zmiany i zmniejszą ryzyko infekcji. Przed każdorazowym nałożeniem cienkiej warstwy maści, miejsce wystąpienia opryszczki trzeba umyć i dobrze osuszyć. Ręcznik, którym wycieramy zmianę powinien być przeznaczony jedynie do tego celu, a po wyleczeniu powinien być wygotowany. Ponieważ okres, w którym występują piekące pęcherzyki jest najbardziej zakaźny, w tym czasie należy unikać bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, nie drapać i nie dotykać zmian.

Oprócz maści osuszających polecane są także preparaty zawierające lek - acyklowir. Uważany jest on za jedyny skuteczny preparat działający redukcyjnie na wirusa HSV.

Przed posmarowaniem zmiany maścią z acyklowirem nie należy odrywać strupka. Lek z pewnością przeniknie nawet przez grubą warstwę naskórka i strupa. Zrywanie gojącej się powłoki może jedynie doprowadzić do rozprzestrzenienia się pęcherzyków i zakażenia uszkodzonej skóry bakteriami. Wtedy nawet po skutecznym leczeniu przeciwwirusowym mogą pozostać na skórze blizny. Przed i po smarowaniu strupka należy zawsze umyć dokładnie ręce. Najlepiej jeszcze psikać je środkiem odkażającym. Maść należy nakładać na chore miejsce co 5-6 godzin przez 5 kolejnych dni lub do zniknięcia zmiany. Jeśli opryszczka będzie utrzymywała się dłużej niż 10 dni leczenia lub będzie zajmowała spory fragment skóry, należy udać się do lekarza.

Jak leczyć oporną opryszczkę?

Opryszczka ma tendencję do nawracania, zwłaszcza w chwilach obniżonej odporności. Może to być stres, choroba, przeziębienie, zmiana klimatu, wyziębienie organizmu czy zażywanie niektórych leków. Aby zmniejszyć częstość nawrotów należy przyjąć doustnie 2 razy dziennie przez 5 dni preparat zawierający acyklowir.

Częstość występowania objawów zakażenia może się zmniejszyć, przy unikaniu czynników ją wywołujących i przy stosowaniu diety bogatej w ziemniaki, ryby czy drożdże piwne. Produkty te zawierają lizynę, która hamuje mnożenie się wirusa opryszczki.

Najbardziej niebezpieczne jest zakażenie wirusem opryszczki wśród kobiet ciężarnych. Wystąpienie objawów zakażenia u ciężarnej jest wskazaniem do niezwłocznego rozpoczęcia terapii lekiem doustnym. Pozostawienie aktywnej choroby bez leczenia może wywołać wady rozwojowe u płodu (zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży) lub jego obumarcie.

